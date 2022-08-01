الحَلْ النهائي للتخلص من البرص أو الوزغ وطرده نهائيا من البيت دون لمسة هِيْهرب من بيتك فوراً ومش هِيْرجع تاني

إلى جانب موسم الصيف وظهُور الحشرات بمختلف أنواعها فِيْ المنازل بكثرة بحثًا عن طعام لأنفسهم من أجل تخزين كَمْيات كبيرة منه لفصل الشتاء، تعاني العديد من ربات البيوت من ظهُور مرض الجذام فِيْ منازلهم. مما يجعلهم يشعرون بالخوف وعدم الأمان، لذلك نراجع بعض الطرق التي تسمح لك بطرد الأبراص من المنزل، أو التخلص منها باستخدام بعض المكونات والعناصر الطبيعية

الحَلْ النهائي للقضاء على الجذام أو الأبراص وطردهم نهائياً من المنزل

نظرًا لأن الأبراص حشرات بدم بارد، لذا يفضلون العيش فِيْ بيئة حارة أو دافئة، فإن استخدام الماء البارد هُو أحد الطرق الفعالة للتخلص من الأبراص وإخراجها من المنزل.

يتم ذلك عن طريق ملء زجاجة بخاخة بالماء البارد، ثم إبقائها فِيْ الثلاجة لفترة من الوقت، ثم رش الأماكن التي قد تختبئ أو تظهر فِيْها السحالي.

يمكنك استبدال زجاجة الرش بخرطوم شديد التحمل.

كيفِيْة التخلص من الجذام أو أبو بريص بشكل دائم

بعض أنواع المبيدات الحشرية فعالة فِيْ قتل الأبراص والتخلص منها، حيث تعتبر حبيباتها مصدر غذاء مهم للأبراص، حيث يتم رش المبيد الحشري فِيْ الشقوق والثقوب بالمنزل وكذلك فِيْ زوايا المنزل وأركانه. وساحة. من المنزل الذي يمكن أن تظهر فِيْه الأبراص.

انقاص الوزن باستخدام وعاء بلاستيكي

يتم ذلك باستخدام وعاء مصنوع من البلاستيك كَمْصيدة لدخول الوزغة، ثم إغلاق الحاوية، ثم تحريك الحاوية وفتحها فِيْ مكان بعيد عن المنزل.

أفضل النصائح للتخلص من الأبراص ومنعها من دخول المنزل

اجعل منزلك باردًا باستخدام المكيفات، بحيث تصل درجة حرارة المنزل إلى أقل من 25 درجة مئوية.

حافظ على نظافة المنزل، وتخلص من بقايا الطعام أولًا، ولا تترك الطعام مكشوفًا أو تضعه فِيْ الثلاجة.

يمكنك اللجوء إلى استخدام ريش الطاووس لتوزيعه فِيْ جميع أركان وأركان المنزل، حتى يشعر المصابون بالخوف، حيث يتغذى الطاووس على السحالي والحشرات الكبيرة.

ثم نضع قطع القماش التي تحتوي على النبات فِيْ زوايا المنزل وأركانه، وبالقرب من إطارات الأبواب والنوافذ.

هناك طريقة أخرى للقضاء على مرض الجذام باستخدام نبات البابونج، حيث يتميز البابونج برائحته القوية النفاثة، مما يساهم فِيْ طرد السحالي بشكل فعال من المنزل.