الحَلْ النهائي للتخلص من الصراصير والحشرات الموجودة فِيْ المطبخ مهما كانت معششة هتختفِيْ تماماً 

مشكلة ظهُور الصراصير فِيْ المنزل تولد الإزعاج والخوف لجميع أفراد الأسرة، بسبب ظهُورها المفاجئ، حيث أنها فِيْ الصيف تدخل بشكل متكرر إلى المنازل، بحثًا عن مصادر الغذاء والتخزين، وعلى الرغم من فعالية استخدام مبيدات الحشرات الزاحفة، لا تلجأ نسبة كبيرة من ربات البيوت لاستخدامها لما لها من تأثير سيء على الجهاز التنفسي للأطفال، وما يمكن أن تسببه من تهِيْج وحساسية، خاصة لدى الشباب الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. وأسس الحساسية التي سنشرحها فِيْ النقاط التالية

الحَلْ النهائي للقضاء على الصراصير نهائيا

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق البصل.

ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم.

وعاء بحجم مناسب.

كيف تستعد

يتم تطبيق هذه الطريقة عن طريق خلط ملعقة كبيرة من مسحوق البصل مع ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم حتى تصبح متجانسة فِيْ وعاء مناسب.

ثم نقوم برش الأماكن التي تظهر فِيْها الصراصير فِيْ مختلف الزوايا والشقوق وكذلك المناطق المحيطة بالمصارف والمصارف.

الرائحة القوية للثوم والبصل تصد الصراصير، فالصراصير لا تتحملها بأي شكل من الأشكال.

كيفِيْة التخلص من الصراصير بصودا الخبز

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

أطباق أو سلطانيات صغيرة.

كيف تستعد