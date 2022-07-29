الحَلْ النهائي للتخلص من الصراصير والحشرات الموجودة فِيْ المطبخ مهما كانت معششة هتختفِيْ تماماً 

مشكلة ظهُور الصراصير فِيْ المنزل تولد الإزعاج والخوف لجميع أفراد الأسرة، بسبب ظهُورها المفاجئ، حيث أنها فِيْ الصيف تدخل بشكل متكرر إلى المنازل، بحثًا عن مصادر الغذاء والتخزين، وعلى الرغم من فعالية استخدام مبيدات الحشرات الزاحفة، لا تلجأ نسبة كبيرة من ربات البيوت لاستخدامها لما لها من تأثير سيء على الجهاز التنفسي للأطفال، وما يمكن أن تسببه من تهِيْج وحساسية، خاصة لدى الشباب الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. وأسس الحساسية التي سنشرحها فِيْ النقاط التالية
الحَلْ النهائي للقضاء على الصراصير نهائيا
المكونات
- ملعقة كبيرة من مسحوق البصل.
- ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم.
- وعاء بحجم مناسب.
كيف تستعد
- يتم تطبيق هذه الطريقة عن طريق خلط ملعقة كبيرة من مسحوق البصل مع ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم حتى تصبح متجانسة فِيْ وعاء مناسب.
- ثم نقوم برش الأماكن التي تظهر فِيْها الصراصير فِيْ مختلف الزوايا والشقوق وكذلك المناطق المحيطة بالمصارف والمصارف.
- الرائحة القوية للثوم والبصل تصد الصراصير، فالصراصير لا تتحملها بأي شكل من الأشكال.
كيفِيْة التخلص من الصراصير بصودا الخبز
- ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.
- أطباق أو سلطانيات صغيرة.
كيف تستعد
- وزع كَمْية صودا الخبز فِيْ أطباق صغيرة.
- بعد ذلك، وزع هذه الأطباق فِيْ الأماكن التي يمكن أن تظهر فِيْها الصراصير وفِيْ مختلف الزوايا والشقوق، وعند مدخل باب المنزل.
- تعمل صودا الخبز كَمْادة سامة تقتل الصراصير عن طريق الابتلاع أو الاتصال، لكن صودا الخبز أقل سمية من حمض البوريك، مما يجعلها وصفة مناسبة للمنازل التي بها أطفال أو حيوانات أليفة.
- كَمْا أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهُور الصراصير فِيْ المنزل، منها ترك القمامة لفترة طويلة وعدم التخلص منها، وكذلك عدم إصلاح تسربات المياه، حيث تعد المصارف بيئة مواتية لعيش الصراصير.
- كَمْا يساهم وجود الخشب المهجور فِيْ المنزل، أو وجود تشققات وثقوب فِيْ الجدران أو أبواب الغرف والحمامات فِيْ جذب الصراصير.