الخارجية السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في النيجر

أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف وحدة عسكرية من الحرس الوطني النيجر في منطقة ديفا شرقي جمهورية النيجر، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. عدد من جنود القوات الامنية.

جددت وزارة الخارجية، دعم المملكة الكامل لجمهورية النيجر الشقيقة في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله ومظاهره واستنزاف مصادر تمويله، مبينة موقف المملكة مع حكومة وشعبا. النيجر ضد كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول تقويض إنجازات وقدرات شقيق النيجر. التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيقة، مع تمنياتهم بالشفاء العاجل للجميع. الجرحى، ولشعب جمهورية النيجر الشقيقة لاستمرار سلامتهم واستقرارهم.