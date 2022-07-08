الخارجية تعزي أسرة شينزو آبي وتدين العمل الجبان الذي أودى بحياته

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن أعمق تعازيها وخالص تعازيها لأسرة رئيس وزراء اليابان الأسبق السيد شينزو آبي ولحكومة وشعب اليابان الصديقين.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للدور المهم الذي لعبته بلاده كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرته الطويلة، مؤكدة دوره المحوري كصديق للمملكة في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

كما أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها واستنكارها للعمل الجبان الذي يتعارض مع القيم الأخلاقية والإنسانية والذي أودى بحياة الرئيس الأسبق، مؤكدة تضامن المملكة مع اليابان حكومة وشعبا.