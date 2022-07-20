الخبز المغربي البطبوط بالمقلاة بطريقة سهلة واقتصادية صحي ولذيذ

خبز البطوط المغربي هِيْ واحدة من الكعك والمعجنات الهشة واللذيذة واللذيذة المنتشرة فِيْ المغرب العربي والمحبوبة والمفضلة لدى الكبار والصغار، ومنتشرة بشكل كبير فِيْ الوطن العربي، حيث نالت إعجاب الجميع، لكونها هشة وخفِيْفة على المعدة، ويتم تقديمه فِيْ جميع الوجبات مع الأطعمة المفضلة مثل الفول أو الباذنجان المشوي. كَمْا أنه من أنواع الخبز الصحي، والغني بالقيمة الغذائية، لاحتوائه على السميد المعروف بفوائده العديدة، بالإضافة إلى سهُولة التحضير، ومكوناته بسيطة، ومتوفرة فِيْ كل منزل، وأيضاً رخيص حيث أن كل ست أسر تستطيع تحضيره فِيْ المنزل بكل سهُولة، باتباع متابعينا سوف نقدم لكَمْ من خلال موقع الثقافني طريقة صنع خبز البطوط المغربي بكل سهُولة ومذاق شهِيْ ولذيذ.

مكونات خبز البطوط المغربي

يتكون خبز البطوط المغربي من مكونات بسيطة تضفِيْ عليه طعمه الشهِيْ واللذيذ وغني بالقيمة الغذائية ومتوفر فِيْ كل منزل على النحو التالي

150 جرام سميد ناعم.

420 جرام دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

20 غرام خميرة فورية.

340 مل من الماء الدافئ.

قياسات الوجه

40 غرام زبدة مذابة.

2 ملاعق كبيرة سمسم.

كيف تستعد

اتبع هذه الخطوات للحصول على طريقة عمل خبز البطوط المغربي بخطوات سهلة وبدون مجهُود كبير وفِيْ وقت قصير كالتالي

نأخذ وعاء عميق ونضيف دقيق السميد والطحين الأبيض والملح والخميرة الفورية ونخلط جيدا.

ثم يُضاف الماء الدافئ شيئًا فشيئًا ويُعجن جيدًا باليد حتى يتم الحصول على عجينة ناعمة.

ثم نمد العجين ونضعه فِيْ وعاء ونغطيه بكيس بلاستيك ونتركه يتخمر فِيْ مكان دافئ.

ثم توضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وتقسيمها إلى كرتين متساويتين الحجم.

ثم نمد كل عجينة بلفافة على سطح مرشوش بالدقيق بسمك متوسط.

ثم نحضر قاطعة دائرية كبيرة، ثم نقطع الكعكة إلى أرغفة.

كرر نفس الخطوات للعجين الثاني.

ثم غطي الكعك لمدة 5 دقائق.

ثم ضعي مقلاة على نار متوسطة واتركيها تسخن.