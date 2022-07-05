“الخدش”.. تغريدة مثيرة للجدل عَنّْ ضجيج الهلاليين والسبب النصر

أثار الإعلامي الرياضي علي وهبة جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صيحات الهلالين ودور الفوز فِيْ إهدار سعادة الجماهِيْر بالفوز بالدوري.

وفاز الهلال باللقب فِيْ اليوم الأخير، بعد فوزه على الفِيْصلي (2-1) فِيْ المباراة التي واجهتهم على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، فِيْما تعادل الاتحاد مع الباطن، على ملعب مدينة ري عبدالله الرياضية بجدة (0-0).

ورفع الهلال رصيده إلَّى 67 نقطة بفارق نقطتين عَنّْ أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد الذي حل فِيْ المركز الثاني.

وكتب علي وهبة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، يوم الثلاثاء “فِيْكتوريا تتجول مع مدربها العالمي فِيْ منشأة مرسول بارك، والصراخ والألم والألم والضجيج تأتي من آل. -هلالين.

وتابع الناقد الرياضي “النصر جعلهم ينسون فرحتهم بالدوري! أرواحهم ضعيفة ولا تتحمل الخدش”.

وكان نادي النصر قد نشر مقطع فِيْديو وصورًا لرد فعل المدرب الفرنسي رودي جارسيا، عَنّْدما شاهد ملعب مرسول بارك، بذهُول، وقال له “رائع .. مبهر”. وأثار ذلك موجة من الغضب والحزن بين سكان الهلالية لاستحواذهم على قصر العلم بملعبهم القديم.

وفاز النصر بملعب مرسول بارك بعد منافسة شرسة مع الهلال الذي خاض مبارياتهما على نفس الملعب تحت اسم “جامعة الملك سعود”.