“الخدمات الإلكترونية” رَابِطْ بوابة قبول الكلية التقنية وطريقة التسجيل tvtc.gov.sa

نتابع معك رَابِطْ بوابة القبول بالمدرسة الفنية (كابولي)، حيث يرغب المئات من خريجي الثانوية العامة فِيْ التقدم إلى المدرسة الفنية فِيْ التخصصات التي يريدونها، وسنتعرف معك فِيْ هذا المقال كل التفاصيل حول يتم التقديم من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث توفر الكلية التقنية للطلاب التدريب المهني من خلالها يحصلون على دبلوم فِيْ العديد من التخصصات المطلوبة فِيْ سوق العمل، وقد أعلن حساب التدريب الفني الرسمي عن فتح باب التقديم. لذا تابعونا للحصول على كافة التفاصيل حول ثقافني.

عرض برنامج بكالوريوس التكنولوجيا

أعلنت الإدارة العامة للقبول الموحد فِيْ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السَعُودِيْة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس للبنين والبنات، وذلك من خلال القبول الإلكتروني. منفذ.

وأعلن فتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الأحد 18 ذو الحجة 1443 هـ أي 17 يوليو 2022 للفتيات والفتيان.

التسجيل متاح لجميع البرامج التدريبية بفروع الجامعة فِيْ المجالات التالية

الرياض.

مكة المكرمة ولها فرع فِيْ جدة.

المدينة المنورة.

القصيم.

المنطقة الشرقية وتقع بمدينة الدمام.

الصعب.

تبوك.

وابل.

منطقة الحدود الشمالية.

نجران.

جيزان.

منطقة الباحة والجوف.

كَمْا قمنا بمتابعة العرض التقديمي لوزارة الدفاع، والذي تم توفِيْره قبل 3 أيام، لذا يرجى المتابعة معنا.

بوابة القبول للكليات التقنية

سنواصل معكَمْ أعزائي المتابعين فِيْ هذه الفقرة الخطوات اللازمة المطلوبة منك لتتمكن من التقديم على البرامج التدريبية بالكلية التقنية بالمملكة، وهذا ما يمكنك القيام به بسهُولة إلكترونياً، وفِيْ حالة إذا كنت تواجه نوعًا من الالتباس عند اختيار تخصص التدريب، يمكنك متابعة مقاطع كثيرة على YouTube لمساعدتك فِيْ تحديد التخصص.

بوابة قبولي

يمكنك التسجيل وذلك باتباع الخطوات التالية، فتابع