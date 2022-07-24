الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 ومَوعِد إجازة منتصف العام

أصدرت وزارة التربية والتعليم التقويم للعام الدراسي 2022 لجميع المستويات الأكاديمية فِيْ مدارس اللغات الخاصة والخاصة والرسمية، والذي يبدأ فِيْ 24 سبتمبر 2022 وينتهِيْ فِيْ 8 يونيو 2023، لذلك سنقوم بعرض كافة التفاصيل خريطة الدراسة حسب بيان وزارة التربية والتعليم.

التقويم للعام الدراسي 2022

وأشار الدكتور طارق شوقي فِيْ بيان محدد إلى أن أيام الدراسة الفعلية تقدر بخمسة وثلاثين أسبوعًا وهِيْ فترة حضور الطالب الفعلي متضمنًا أيام الامتحان بعد إلغاء الإجازات من كلا الفصلين والتي تقدر بـ 98 يومًا فِيْ الفصل. الفصل الأول و 96 يوم فِيْ الفصل الثاني.

تقويم الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022

يبدأ الفصل الدراسي الأول من 09/24/2022 إلى 26/01/2023. تم تحديد مَوعِد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية ليوم السبت 14 يناير 2023 لمدة 12 يومًا، وتنتهِيْ يوم الخميس 26 يناير 2023. أما الامتحان العملي والشفهِيْ فِيْجرى قبل المَوعِد النظري بأسبوع.

الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022

يبدأ الفصل الدراسي الثاني فِيْ 12/22023 حتى 8/6/2023. تم تحديد مَوعِد إمتحانات فصول النقل والشهادة الإعدادية بتاريخ 6/3/2023. تجري الامتحانات الشفوية والعملية قبل أسبوع واحد من الامتحانات النظرية، بالإضافة إلى تأكيد من الوزارة بعدم إجراء أي امتحانات فِيْ أبريل.

ما هُو مَوعِد امتحانات الثانوية

بحسب البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم تبدأ امتحانات نهاية العام يوم السبت 10 يونيو 2023، بالإضافة إلى بيان الوزارة بأن ة درجات الثانوية العامة يجب أن تستمر أثناء الامتحانات.

ما هُو مَوعِد امتحانات الدبلومة الفنية

حددت وزارة التعليم الفني مَوعِد امتحانات نهاية العام لطلبة الدبلوم الفني ليوم السبت 8 يوليو 2022.

ما هُو تاريخ اجازة منتصف العام

تبدأ عطلة منتصف العام فِيْ 1/28/2023 وتنتهِيْ فِيْ 2/9/22023.

حددت الخطة يوم 24 سبتمبر مَوعِدًا لبدء العام الدراسي الجديد، وتضمنت شرحًا تفصيليًا للفصلين الدراسيين الأول والثاني.

استنتاج

وقد أوضحنا كافة تفاصيل العام الدراسي بأكَمْله، حيث نذكر مواعيد بدء وانتهاء امتحانات المستويات الأكاديمية المختلفة، بحسب ما ورد فِيْ بيان الوزارة، ونتمنى لجميع طلابها عامًا دراسيًا كاملاً. من الإنجازات. .