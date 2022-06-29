الخزانة الأمريكية تجميد أصول روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء نزاع أوكرانيا

جمدت واشنطن وحلفاؤها أصولا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فقد جمد الحلفاء الغربيون 30 مليار دولار من الأصول المملوكة للأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات.

كَمْا “جمدوا” حوالي 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي، بحسب بيان صادر عَنّْ “وحدة الأعمال” للحلفاء الغربيين المسؤولة عَنّْ تتبع أصول النخب الروسية.

كَمْا تم الاستيلاء على ما لا يقل عَنّْ خمسة يخوت فاخرة وعقارات مملوكة أو يتحكَمْ فِيْها مواطنون روس وفرضت عليهم عقوبات.

وقال البيان “معا، سوف نضمن استمرار العقوبات فِيْ فرض تكاليف باهظة على روسيا بسبب عدوانها غير المبرر والمتواصل ضد أوكرانيا”.

تم تشكيل وحدة الأعمال فِيْ 17 مارس، بعد ثلاثة أسابيع من بدء غزو موسكو لأوكرانيا لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا.

ويضم كبار المسؤولين فِيْ وزارات المالية أو العدل فِيْ الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.

تكَمْن مهمة الوحدة بشكل خاص فِيْ استهداف العقارات الفاخرة واليخوت الضخمة للمليارديرات الروس المقربين من فلاديمير بوتين.

يحاول أعضاء وحدة الأعمال عزل موسكو عَنّْ النظام المالي العالمي وقد حدوا من قدرة روسيا على الحصول على التكنولوجيا الحديثة.

ويوم الأحد، فِيْ اليوم الأول من قمتهم فِيْ ألمانيا، أعلن قادة مجموعة السبع حظرًا على الذهب المستخرج حديثًا فِيْ روسيا لمنع موسكو والأقلية الحاكَمْة فِيْ البلاد من استخدام المعدن النفِيْس للالتفاف على العقوبات.

وحذرت الوحدة فِيْ بيانها من أنها ستواصل تعقب أصول النخب الروسية.

وأعلنت أن “مهمة وحدة العمل لم تنته. نواصل زيادة تكلفة الحرب على روسيا”.