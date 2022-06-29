الخزانة الأميركية واشنطن وحلفاؤها جمدوا 330 مليار دولار من الأصول الروسية

قال الفريق يوم الأربعاء إن فرقة عمل للعقوبات من حلفاء أوكرانيا الرئيسيين جمدت أكثر من 330 مليار دولار من الموارد المالية العائدة لنخبة روسيا والبنك المركزي منذ غزو القوات الروسية.

وتم تجميد 30 مليار دولار من أصول حكام ومسؤولين روس، كَمْا تم تجميد 300 مليار دولار يملكها البنك المركزي الروسي.

كَمْا صادروا ما لا يقل عَنّْ خمسة يخوت فاخرة وجمدوا العقارات الفاخرة التي يملكها أثرياء البلاد.

وقالت المنظمة فِيْ بيان “معا، سنضمن أن تستمر عقوباتنا فِيْ فرض تكاليف على روسيا لشن حرب غير مبررة على أوكرانيا”.

تم تشكيل REPO فِيْ 17 مارس، بعد ثلاثة أسابيع من غزو أوكرانيا، لزيادة الضغط على موسكو اقتصاديًا على أمل إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب.

وتضم فِيْ عضويتها مسؤولين ماليين كبار ومن وزارات العدل فِيْ الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.

لقد تحركوا بشكل مطرد للاستيلاء على العقارات الفاخرة واليخوت الضخمة للمليارديرات الروس المعروفِيْن بعلاقاتهم مع بوتين.

لكنهم أيضًا عزلوا موسكو فِيْ النظام المالي العالمي، مما جعل من الصعب على الكرملين استخدام أمواله فِيْ الأسواق العالمية. كَمْا حدت من قدرة موسكو على اكتساب التقنيات المتقدمة.

أعلنت بريطانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة يوم الأحد أنها ستحظر شراء الذهب من روسيا لمنع البلاد وأباطرة المال من استخدام المعدن لتجنب العقوبات.

وحذرت منظمة ريبو من أنها ستستمر فِيْ ملاحقة أصول الروس، الأغنياء والأقوياء. وقالوا “عمل ريبو لم يكتمل بعد”. نواصل زيادة تكلفة الحرب الروسية “.

فِيْ سياق ذي صلة ؛ أعلنت بريطانيا إضافة 13 كيانا روسيا إلَّى قائمة العقوبات.