الخضار المجمدة و أنسب طريقة للطهي

الخضار هو مصطلح يطلق على أي نوع من النباتات العشبية التي تستخدم جزئيًا أو كليًا في الطهي لإعداد الطعام للإنسان.

هل تفقد الخضروات المجمدة العناصر الغذائية الجواب لا.

ومع ذلك، يجب غلي بعض الخضروات قليلًا قبل التجميد (السلق أو السلق).

يساعد هذا السلق الخفيف على بقاء الخضروات لفترة أطول في الثلاجة، ولكن اعتمادًا على المدة التي تقضيها تحت السلق، يمكن أن يقلل من بعض العناصر الغذائية.

متوسط ​​مدة التبييض بالضوء يسبب ما يلي

خفض فيتامين ج بنسبة 25٪.

خفض حمض الفوليك بنسبة 35٪.

ينقص فيتامين ب 1 بنسبة 10٪.

وقت الغليان الصحيح والمناسب لبعض الخضروات

الهليون – دقيقتان.

فاصوليا خضراء -3 دقائق.

القرنبيط – 3 دقائق.

كرنب بروكسل – 3 دقائق.

الملفوف – 1 دقيقة.

الجزر – دقيقتان.

القرنبيط – 3 دقائق.

الباذنجان – 4 دقائق.

اليقطين – 3 دقائق.

ما يلي لا يحتاج إلى الغليان

كالي (كيل).

التوت.

ينزلق.

فلفل.

يجب أن تكون نصف الخضروات التي تتناولها نيئة.

يمكن طهي النصف الآخر. أفضل طريقة لتناولها هي تشويحها (القلي الخفيف)، والطريقة التالية الأفضل هي طهيها بالبخار.