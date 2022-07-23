الخضيري التحاليل الطبية خدعة تسويقية ولعبة قبيحة

نصح أستاذ أبحاث المواد المسرطنة الدكتور فهد الخضيري عدم إجراء الفحوصات الطبية إلا لسبب صحي أو لأعراض المرض، مع التأكيد على أن ما يسمونه بالفحوصات الطبية هو مناورة تسويقية تجارية ليس لها أهمية للربح، وأنها ليست خاصة بمرض بل عامة.

تختلف قراءته من شخص لآخر.

كتب الخضيري من خلال حسابه على Twitter، تقرأ التحليلات بشكل مختلف من شخص لآخر بناءً على العمر والجنس والوزن والتاريخ الطبي ؛ لأنه يثير همسات وأسئلة كثيرة.

وأضاف أجرى (س) أشعة كاملة وأعطاه هوسًا، وذهب إلى الطبيب وقال كنت مخطئًا! كل هذه النتائج غير تشخيصية بسبب الاختلاف في العمر والوزن والتاريخ الصحي، وهي غير ضرورية “.

الفحوصات الطبية المزمع الحصول عليها

وأشار في تغريدة سابقة إلى أن ما تسميه بعض المعامل التجارية عرضًا خاصًا للاختبارات هو كذبة ولعبة قبيحة تهدف إلى الحصول على نتائج الفحوصات التي لا تعني شيئًا ولا فائدة منها إلا إذا طلبها الطبيب.

وكتب أيضًا في تغريدة أخرى “الفحوصات الطبية عدة مئات، وكل اختبار مطلوب من طبيبك بناءً على الأعراض المحددة للمرض. ما يسمونه شاملًا هو فحوصات عامة لا تفيد وهي مشتركة بين الجميع”.