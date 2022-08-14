الخضيري التدخين أمام الأطفال جريمة اجتماعية ودينية

حذر خبير مادة مسرطنة. الأستاذ الدكتور فهد الخضيري عن مخاطر التدخين أمامكم وحضوركم.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر “التدخين أمام الأطفال جريمة اجتماعية ودينية، وهو سبب لتدخين الأطفال، بل هو سبب في التدخين”. لأنهم يحذون حذو من يدخن أمامهم، ويسبب للأطفال أمراض الرئة وغيرها، والحساسية والربو، ويسبب لهم معاناة نفسية. يمكنك الإبلاغ عن ذلك وفقًا للمادة (11) من قانون حماية الطفل يمنع التدخين في وجود الطفل “.

نوبات الربو عند الأطفال

وأشار إلى أن أكثر من 40٪ من الأطفال الذين يعانون من نوبات الربو الحادة التي تتطلب نقل الإسعاف إلى غرفة الطوارئ هم من يسكنون مع مدخن في المنزل. أو السيارة.

موت مبكر

وأضاف “يتسبب التدخين السلبي في حدوث 1.2 مليون حالة وفاة مبكرة سنويًا على مستوى العالم، بالإضافة إلى وفاة 65 ألف طفل بسبب أمراض تُعزى إلى التدخين السلبي”.

ضرر التدخين السلبي

في صفحتها الرسمية على تويتر، عرّف برنامج السلامة الطبية الخاص بها التدخين السلبي على أنه استنشاق الدخان المنبعث من دخان التبغ الذي يستخدمه الآخرون، ويسمى التدخين السلبي.

وأضاف المنشور، الذي جاء تحت شعار “مدخنون بدون سجائر … تدخين سلبي … بالأرقام”، أن الضرر الناجم عن التدخين السلبي يتسبب في ما يلي