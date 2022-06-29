الخضيري يحذر من مشروبات الطاقة تضر الكلى والأعصاب

حذر فهد الخضيري، العالم المتخصص في المواد المسرطنة، من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة.

وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن مشروبات الطاقة تعاني من اضطراب عصبي ويمكن أن تتسبب في تلف الكلى والأعصاب.

عيوب مشروبات الطاقة

وأشار العالم المتخصص في المواد المسرطنة إلى أن هذه الأضرار تشمل تسوس الأسنان وهشاشة العظام وزيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم.

وأضاف أن هذه الأضرار في أي مشروب يعتمد على السكريات والمواد المضافة والأحماض الصناعية والمنكهات ومشروبات الطاقة تضاف إلى الكافيين بجرعات عالية.

الصحة تحذر

كما استشهد الخضيري بإنفوجرافيك من وزارة الصحة يؤكد أن مشروبات الطاقة لها أضرار، بما في ذلك السمنة ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع الكوليسترول في الدم.