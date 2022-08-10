الخطة التدريبية للكلية التقنية 1444 ، دائماً ما يتسائل الكثير من الطلاب حول معرفة المعلومات والتي تمكنهم من الخطة التدريبية للكلية التقنية ، ويعد ذلك من الأمور المهمة التي تثير إهتمام الكثير ، و يأتي ذلك من قبل الطلاب والطالبات الراغبون في الالتحاق بالكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية ، حيث سنتعرف على اهم المعلومات حول الكلية التقنية وأهم التخصصات التي تتيحها للطلاب ، تابعوا معنا .

الكلية التقنية السعودية

الكلية التقنية السعودية، إحدى الكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هي مؤسسة سعودية تقدم برامج تدريب فني ومهني للذكور والإناث، لتلبية احتياجات سوق العمل الكمي والنوعي. كما أنها الجهة الحكومية المعنية بالتدريب الفني والمهني في المملكة العربية السعودية منذ عام 1400 هـ / 1980 م، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 شعبان 1428 هـ لإعادة تنظيمه وتحديد مهامه وأهدافه. الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم العديد من البرامج التدريبية في مرافقها التدريبية، بما في ذلك الكليات والمعاهد الفنية التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

تخصصات الكلية التقنية 1444

تقدم الكلية التقنية العديد من التخصصات التالية

اختصاصات الكلية التقنية الميكانيكية وتشمل إنتاج. التبريد والتكييف. والمركبات. والأنظمة الهيدروليكية. والمعدات الثقيلة. والآلات الزراعية. وكهرباء السيارة.

اختصاصات كلية تقنية الحاسبات وتشمل المسارات التالية البرمجيات. والشبكات. والدعم الفني. وإدارة أنظمة الشبكات. والوسائط المتعددة.

اختصاصات كلية التقنية الكهربائية تتوزع على النحو التالي الآلات والمعدات المتخصصة. تخصص الكهرباء.

اختصاصات الكلية الفنية الادارية وتشمل عدد من المجالات وهي تخصص محاسبة. والتسويق. وإدارة المكاتب. وإدارة المستودعات.

اختصاصات الكلية الفنية للسياحة والفندقة وتشمل المجالات التالية تخصص الفندق. والسفر والسياحة. وخدمات الضيافة. وخدمات الطهي.

اختصاصات الكلية الفنية المدنية والمعمارية وتقدم المجالات التعليمية التالية تخصص هندسة معمارية. والمدنية. والفضاء.

اختصاصات كلية التقنية الإلكترونية وهي متخصصون في الأجهزة الطبية. وهي متخصصة في الإلكترونيات الصناعية.

اختصاصات الكلية التقنية الكيميائية وتشمل ما يلي التخصص في الإنتاج الكيميائي. التخصص في المعامل الكيميائية.

اختصاصات الكلية الفنية لتصنيع الأغذية ومنها

اختصاصات الكلية التقنية الخاصة وتشمل الاختصاصات الآتية تطبيقات المكاتب. صيانة الحاسوب للصم. ودعم المستفيدين. والتطبيقات المكتبية على الكمبيوتر للمكفوفين.

اختصاصات الكلية التقنية للاتصالات وتشمل المجالات التالية تخصص الاتصال.

اختصاصات الكلية الفنية البيئية وهي حماية البيئة. السلامة والصحة المهنية. وسلامة الغذاء.

اختصاصات الكلية الفنية للإنتاج الغذائي ومنها تخصص إنتاج الدواجن.



خطة تدريب الكلية الفنية 1444

لمعرفة خطط التدريب يمكنك الذهاب إلى موقع الإدارة العامة لتصميم المناهج وتطويرها “”، وإذا كنت حاصلاً على شهادة مهنية، ولمعرفة الدورات يمكنك الوصول إلى رابط “ضوابط وإجراءات المعادلات”، وللاستفسار عن آلية تنفيذ المعادلة يمكنك ة قسمك المتخصص (حاسب وتقنية معلومات واتصالات) كحد أقصى الأسبوع الأول من الفصل الدراسي التدريبي.

كيفية التسجيل في الكلية التقنية 1444

يمكن للطلاب التسجيل في الكلية التقنية إلكترونياً، في المواعيد التي يعلن عنها قسم القبول والتسجيل، من خلال الخطوات التالية

دخول الرابط الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “”.

انتقل إلى بوابة القبول.

اضغط على أيقونة (التسجيل).

أدخل بيانات التسجيل وهي نوع الهوية. رقم الهوية. سنة الولادة. رقم الهاتف المحمول. قم بتأكيد رقم الهاتف المحمول. البريد الإلكتروني. رمز التحقق.

وافق على الشروط والالتزام.

اضغط على أيقونة (Register).

تحرك لتسجيل البرامج المعلن عنها.

اضغط على أيقونة (تطبيق على البرنامج).

أدخل البيانات التالية باللغة الإنجليزية حسب الهوية وجواز السفر الاسم. اسم الاب. اسم جده. اسم العائلة بالعربي.

انقر فوق {التالي.

اكتب تاريخ الميلاد ومكان الميلاد.

تحديد جنسية الطالب.

تحديد المدينة التي يعيش فيها الطالب.

اضغط على أيقونة (التالي).

اختر وحدة التدريب.

اضغط على أيقونة (التالي).

اختر التخصص المطلوب حسب رغباتك.

اضغط على أيقونة (التالي).

أكمل تعليمات التسجيل

واخيرا انقر فوق تنزيل إشعار التسجيل.

شروط التسجيل بالكلية التقنية 1444

وافقت الكلية التقنية على عدد من الشروط للمتقدمين للتسجيل في جميع تخصصات الكلية. هذه الشروط هي كما يلي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ويستثنى من شرط الجنسية إذا كانت والدته سعودية.

يجب أن يكون حاصلاً على أي من الشهادات التالية شهادة الثانوية العامة. شهادة الثانوية العامة من المعهد العلمي. شهادة الثانوية العامة للصم والبكم. شهادة المعهد الصناعي الثانوي.

ألا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثين سنة.

مطلوب مؤهل أكاديمي حديث. شريطة ألا يتجاوز تاريخ التأهيل خمس سنوات.

ألا يكون خريج جامعة سعودية.

الموافقة على الاستمرار في نفس البرنامج التدريبي كمتقدم كشرط للقبول.

يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من نفس البرنامج الذي يتقدم إليه.

ألا يكون قد فصل من أي كلية تقنية خلال الفصلين الماضيين.

ألا يكون المتقدم قد طوى التسجيل خلال آخر فصلين دراسيين.

يجب على مقدم الطلب عدم حضور أي من البرامج الأخرى المتزامنة مع نفس الفترة الزمنية.

إذا كان طالب الكلية موظفًا في القطاع العام أو الخاص. يجب إرفاق موافقة رسمية من جهة العمل.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الكلية التقنية 1444

يجب إرفاق الأوراق والمستندات الداعمة التالية لضمان قبول الطلب

أصل شهادة المؤهل العلمي.

صورة شخصية للطالب.

صورة بطاقة عائلية.

شهادة حسن السيرة والسلوك.

اتفاق المتدرب.

وثيقة قبول المتدرب إلكترونياً ومن ثم التوقيع عليها.

رسوم البكالوريوس في الكلية التقنية المسائية

حددت الكلية التقنية تكاليف التدريب على أساس الساعة التدريبية المعتمدة، بحيث تكون 400 ريال سعودي للساعة لبرنامج الدبلوم، و 550 ريال سعودي للساعة لبرنامج البكالوريوس، تُدفع في بداية كل منها. الفصل الدراسي التدريبي، وتسترد التكاليف المدفوعة وفق الآتي

يتم رد المصاريف الإدارية في حالة عدم عرض البرنامج، ولا يتم ردها في حالة الانسحاب من البرنامج.

يحق للمتدرب استرداد المبلغ كاملاً في حالة إلغاء أو تأجيل البرنامج أو حذف دورات البرنامج من قبل الوحدة التدريبية.

يحق للمتدرب استرداد 60٪ من المبلغ المدفوع من تكاليف الفصل الدراسي أو ساعات التدريب في حال انسحابه من البرنامج أو إحدى الدورات قبل نهاية الأسبوع الرابع حسب التقويم التدريبي.

لا يحق للمتدرب المطالبة بأي استرداد بعد نهاية الأسبوع الرابع من التدريب حسب التقويم التدريبي.

يمنح الخريج بمتوسط ​​4.75 فما فوق مكافأة تشجيعية 5000 ريال سعودي، والخريج بمتوسط ​​4.50 إلى أقل من 4.75 يمنح مبلغ 3000 ريال سعودي، والمتدرب على الابتعاث أو الحاصل على تخفيض. أو استثناء.

تقويم تدريب الكلية التقنية

لمعرفة التقويم التدريبي للفصل الدراسي ومواعيد تقديم الطلبات الإلكترونية وتسجيل الدورات، يمكن الاطلاع على التقويم الأكاديمي على موقع رايات عبر الرابط التالي

طرق التواصل مع الكلية التقنية

يمكن التواصل مع المؤسسة العامة للتدريب والتعليم الفني عبر وسائل اتصال مختلفة أبرزها ما يلي

رقم الهاتف 0112896664.

البريد الإلكتروني .

البريد الإلكتروني لكليات التقنية ““.

الموقع الرسمي يمكن الوصول إليه “”.

التواصل مع الصفحة الرسمية للمؤسسة عبر منصة تويتر ““.

التواصل مع الصفحة الرسمية للمؤسسة عبر منصة Instagram “”.

تواصل مع الصفحة الرسمية للمؤسسة عبر منصة التوظيف LinkedIn “”.

رابط إلى منصة رايات لخدمات المتدرب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

يأخذنا الرابط التالي “” إلى رابط منصة خدمات المتدربين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للحصول على جميع الخدمات التي أطلقتها المؤسسة لخدمة المتدربين في الكليات التقنية بالمؤسسة.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على الخطة التدريبية للكلية التقنية 1444 ، وشروط التسجيل بالكلية التقنية 1444، وتحدثنا عن التقويم التدريبي للكلية التقنية ، وسردنا لكم رابط لمنصة رايات لخدمات المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.