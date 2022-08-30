الخطة الدراسية لنظام المسارات 1444 PDF ، في ظل البحث من قبل العديد من الطلاب والمدرسين حول التعرف على الخطة الدراسية التي التي تتعلق بالمسارات داخل المملكة العربية السعودية ، حيث عملت وزارة التربية والتعليم على اعداد خطة دراسية لنظام المسارات ، وجاء وضع تلك الخطة بهدف تطوير المرحلة الثانوية وتقديم المساعدة للطلاب والطالبات لتحديد مساراتهم العلمية بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وميولهم ، تابعوا معنا .

مسارات الثانوية السعودية

عملت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على تحسين وتطوير نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، وخاصة للمرحلة الثانوية، من خلال اعتماد أفضل الأساليب العلمية والعالمية لضمان نظام تعليمي مستمر وفعال. لذلك تم اعتماد مسارات اجتماعية شاملة ومستدامة لتطوير مهارات الطلاب وإيجاد بدائل وفرص جديدة لهم. يتيح البرنامج للطلاب اختيار ما يناسب الطلاب بما يتماشى مع ميولهم ومهاراتهم وخبراتهم، مما يجعلهم قادرين على دخول التعليم العالي بكفاءة وثقة.

المسارات الثانوية وتخصصاتها الجديدة 1444

يحتوي نظام مسارات المرحلة الثانوية وتخصصاته الجديدة على 5 مسارات نذكرها على النحو التالي

سنة تحضيرية.

المسار العام.

مسار علوم وهندسة الحاسوب.

طريق الصحة والحياة.

مسار إدارة الأعمال.

طريق شرعي.

أهداف الخطة الدراسية لنظام المسارات

وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة من الأهداف الأساسية للخطة الدراسية لنظام المسار. فيما يلي أهم هذه الأهداف

القدرة على تخريج كفاءات علمية قادرة على العمل والتعليم المستمر.

ترسيخ القيم الدينية الإسلامية وترسيخها وتعزيز الانتماء الوطني للسعوديين.

تفاعل واستجب للأحداث الإقليمية والعالمية، تعرف عليها، ناقشها وحللها.

زيادة وتنويع الفرص التعليمية.

تطوير نظام التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية.

توفير فرصة لبناء بيئة تعليمية تفاعلية.

تطوير المناهج التعليمية في المملكة العربية السعودية.

الخطة الدراسية لنظام المسارات 1444 PDF

وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية الخطة الدراسية لنظام المسارات، وهي دليل تعريفي لجميع الأفراد المعنيين بالعملية التعليمية بالإضافة إلى الطلاب لفهم وتطبيق نظام اختصاصات المسار الثانوي، حيث أن تحتوي الخطة الدراسية على تفاصيل تتعلق بتخصصات المسارات الجديدة للمرحلة الثانوية، ويمكن الاطلاع على الخطة الدراسية من خلال الرابط التالي “”.

الخطة الدراسية لنظام المسارات 1444 PDF ، كما تعرفنا سابقاً أن الهدف ما وراء الخطة الدراسية لنظان المسارات هي العمل على تحسين من النظام التعليمي والعمل على تطويره ، وخاصة المناهج المتعلقة بالثانوية العامة ، كما تعرفنا على أهداف الخطة الدراسية لنظام المسارات .