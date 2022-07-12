الخطط التشغيلية لخدمة الحجاج زائري المسجد النبوي تبدأ بعد انتهاء رمضان

كشف مدير الإدارة العامة للحشود والترويج حاتم العوفي، أن الخطط التشغيلية التي أعدتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لخدمة الحجاج والزائرين تبدأ بعد نهاية شهر. رمضان.

فيديو | مدير الإدارة العامة للحشود والترويج حاتم العوفي الخطط التنفيذية التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لخدمة الحجاج والزوار تبدأ بعد نهاية شهر رمضان. يتطلب تنسيقًا مكثفًا. مكان مع جميع الجهات المختصة # الخبر الأول # سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/VEHumaj4dN

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 12 يوليو 2022

تنسيق مكثف

وأوضح العوفي خلال عرضه على قناة “الإخبارية”، أن إعداد وقياس هذه المخططات الأولية يتم بالتنسيق المكثف مع جميع الأطراف المعنية، موضحا أن الخطة التشغيلية يتم بالتنسيق والتواجد الميداني. كل القادة. وكل طاقات خدمة الموظفين والعاملين.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال إتاحة كافة مداخل المسجد النبوي وضمان تدفق حركة الجمهور والوصول إلى وجهاتهم وكافة الخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة داخل المسجد النبوي.

توفير لاستقبال الحجاج في المسجد النبوي

يشار إلى أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أكدت استعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي بعد أن باركهم الله لأداء مناسك مناسك الحج. قدم لهم. بكل وسائل الراحة والاستفادة القصوى من خدماتها لأداء عبادتهم بكل راحة وسهولة، وبما يلبي تطلعات الحكام في تهيئة المسجد النبوي للزوار وتقديم أفضل الخدمات لهم حول العالم. ساعة حائط.

وحشدت الوكالة طاقاتها وطاقاتها البشرية لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف وتحقيق خطتها التشغيلية لهذا العام 1444 هـ المستمدة من الخطة الرئاسية ورؤيتها في أن تكون رحمة بالحجاج ونشر الهداية للحجاج. . العوالم.