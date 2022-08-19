الخطوات المتبعة للتسجيل فِيْ وَظْائِفْ مكافحة المخدرات بالسَعُودِيْة وأهم الشرو 1444

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، بوزارة الداخلية السَعُودِيْة، عن توافر عدة شواغر للرجال، لمكافحة المخدرات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، عبر منصة التوظيف الإلكترونية أبشر، حيث باب تسجيل الوَظْائِفْ. فِيْ المديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة عريف ووكيل رقيب وجندي أول وجندي، وسنشرح من خلال مقالتنا شُروطْ التقديم لهذه المناصب، وكذلك الخطوات الواجب اتباعها للتقديم. .

آخر مَوعِد للتسجيل فِيْ وَظْائِفْ مكافحة المخدرات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة هُو 1444

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السَعُودِيْة تاريخ التسجيل لأعمال مكافحة المخدرات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة اعتباراً من يوم السبت 20 أغسطس 2022 الموافق 22 محرم 1444 ويستمر التسجيل. حتى يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022 الموافق 27 محرم 1444، وأضافت الإدارة العامة للقبول المركزي أن التسجيل يتم إلكترونياً عبر منصة أبشر للتوظيف.

شُروطْ التقديم على وَظْائِفْ مكافحة المخدرات للرجال 1444

يمكن التسجيل فِيْ وَظْائِفْ الإدارة العامة للرقابة الدوائية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ولكن يجب على المتقدم استيفاء عدة شُروطْ، وهذه الشُروطْ هِيْ

أولاً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من هذا الشرط إذا ولد مع والديه أثناء تواجدهما خارج المملكة.

يشترط فِيْ مقدم الطلب أن يكون حاصلاً على درجة علمية وفقًا للوظيفة التي تقدم لها، كَمْا هُو موضح فِيْ منصة التوظيف أبشر.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

ألا يكون مقدم الطلب قد سبق إدانته بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

يجب اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية والاختبارات الطبية.

يجب أن يكون الطول والوزن متناسبين، وفقًا للمعايير الطبية المعمول بها.

يجب أن يكون الطول والوزن متناسبين، وفقًا للمعايير الطبية المعمول بها. أخيرًا ألا يكون المتقدم قد عمل سابقًا فِيْ القطاع العسكري.

الوَظْائِفْ المتوفرة فِيْ الإدارة العامة للرقابة الدوائية 1444

أعلنت المديرية العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السَعُودِيْة، عن عدة وَظْائِفْ شاغرة فِيْ إدارة مكافحة المخدرات، وتتمثل هذه الوَظْائِفْ فِيْ

أولا وظيفة بدرجة رقيب احتياطي لمن يحمل درجة البكالوريوس.

الرتبة المادية للخريجين.

رتبة خاص لحاملي شهادة الثانوية العامة ودورة تدريبية معتمدة.

وأخيراً رتبة جندي لحاملي شهادة الثانوية العامة.

خطوات التسجيل فِيْ وَظْائِفْ مكافحة المخدرات من خلال منصة أبشر

يمكن التسجيل فِيْ وَظْائِفْ مكافحة المخدرات، من خلال منصة التوظيف أبشر إلكترونيًا، باتباع عدة خطوات، وهذه الخطوات هِيْ