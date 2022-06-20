الخطوات المتبعة و أهم الشروط لإصدار رخصة عمل بقيمة 100 ريال سعودي 1443

يبحث العديد من المقيمين والمغتربين في المملكة العربية السعودية عن الخطوات المتخذة لإصدار تصريح العمل ، فضلًا عن أهم الشروط المطلوبة. أعلنت وزارة العمل والتنمية في المملكة العربية السعودية ، عن إصدار تصريح عمل للمقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية ، مقابل رسم قدره 100 ريال سعودي. جاء ذلك في إطار إصدار مكتب العمل العديد من التسهيلات التي قدمتها المملكة لسكانها ، ومن خلال مقالنا سنشرح خطوات إصدار تصريح العمل ، وأهم الشروط التي وضعتها وزارة العمل والتنمية السعودية.

خطوات إصدار تصريح عمل بقيمة 100 ريال سعودي

يمكن اصدار تصريح عمل بمبلغ 100 ريال سعودي باتباع عدة خطوات تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وهذه الخطوات هي:

أولاً: قم بتسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم يتم فتح الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك اضغط على الخدمات الإلكترونية.

يتم الدخول الى بوابة الخدمات الالكترونية الخاصة بالعمل والتي يتم الدخول منها للمنشأة.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة ، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

رمز التحقق مكتوب بشكل صحيح ، في الحقل المخصص له.

ثم انقر فوق رمز خدمات ترخيص الأعمال.

يتم تحديد الطلب سواء كان تجديدًا أو إصدار تصريح عمل.

تتم مراجعة جميع البيانات ويجب التحقق منها.

أخيرًا: انقر فوق إرسال الطلب.

الشروط التي يجب توفرها لإصدار تصريح العمل

من أجل إصدار تصريح العمل في المملكة العربية السعودية ، يجب استيفاء عدة شروط ، والتي حددتها وزارة العمل والتنمية السعودية ، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون لدى المقيم رقم إقامة وأن يكون في العمل.

يجب أن يكون تاريخ التأسيس صالحًا.

من أجل الحصول على تصريح عمل ، يجب أن تكون المؤسسة مشاركة في خدمة العنوان الوطني.

يجب أن تكون المنشأة في المنطقة الخضراء وما فوقها وليس في المنطقة الحمراء.

يجب ألا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص ستة أشهر.

أخيرًا: ألا يكون لدى الوافد طلب تحويل خدمة لمنشأة أخرى ، وينتظر مراجعة الجوازات لاستكمال عملية التحويل.

رسوم اصدار تصريح العمل

إصدار تصريح عمل للعامل بقيمة 100 ريال لمدة سنة.

رسوم تصريح العمل لعام 1442 م بقيمة 9600 ريال سعودي حسب ما تم الإعلان عنه في العام بما يعادل 800 ريال سعودي شهريا ويتم ذلك عند زيادة العمالة الوافدة.

فئات محددة للإعفاء من رسوم تصريح العمل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعفاء عدة فئات من رسوم تصاريح العمل ، وهذه الفئات هي: