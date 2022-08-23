الخطوط الساخنة “تهدأ” فِيْ لبنان بعد زيادة تعرفة الاتصالات

انخفض استخدام الخطوط الساخنة لطلب المساعدة فِيْ لبنان بسبب ارتفاع رسوم الاتصالات فِيْ بلد وصلت فِيْه معدلات التضخم إلَّى مستويات عالية للغاية.

منذ أن قررت الحكومة رفع رسوم الاتصالات فِيْ يوليو، ارتفعت أسعار خدمات الاتصالات الخلوية خمسة أضعاف، بينما تضاعفت أسعار الخطوط الأرضية.

وذكرت المنظمة الإنسانية غير الحكومية “ميرسي كوربس” أن التحديات المرتبطة بصعوبة التواصل مع الخطوط الساخنة للمنظمات ستنعكس على المستفِيْدين الراغبين فِيْ الإبلاغ عَنّْ الانتهاكات أو الفساد والاحتيال، من بين أمور أخرى.

كَمْا حذرت المنظمة من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على العَنّْف المنزلي، حيث “قد تجد النساء والفتيات صعوبة متزايدة فِيْ التواصل”.

ولفتت إلَّى أن حجم المكالمات والطلبات فِيْ يوليو الماضي كان أقل بنسبة سبعين بالمئة عبر خطوطها الساخنة المخصصة لطلب المساعدة أو الاستفسار عَنّْ أحد برامجها، مقارنة بالأشهر السابقة.

والخطوط الساخنة للمنظمات غير الحكومية ليست كلها مجانية مثل “Mercy Corps” التي أشار أحد موظفِيْها إلَّى أن المستفِيْدين لم يعودوا قادرين حتى على تشغيل الإنترنت على خطوطهم للتواصل عبر خدمة “WhatsApp”.

فِيْ أعقاب الأزمة الاقتصادية التي كان البنك الدولي يصنفها ضمن الأسوأ فِيْ العالم منذ عام 1850، فقدت العملة المحلية أكثر من تسعين بالمائة من قيمتها مقابل الدولار، وأكثر من 80 بالمائة من اللبنانيين تحت خط الفقر. خط.

تضاءلت قدرة البنك المركزي على دعم استيراد السلع الحيوية، بما فِيْ ذلك القمح والوقود والأدوية.

وبلغ معدل التضخم السنوي لعام 2022 154.8 بالمئة، بحسب إدارة الإحصاء المركزية فِيْ الحكومة اللبنانية.

تضاءلت قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات بسبب قلة التمويل وانخفاض حضور الموظفِيْن الذين يتقاضون رواتب ضئيلة.

أعلن الصليب الأحمر اللبناني مرتين منذ نهاية الشهر الماضي أن رقم الطوارئ المجاني الخاص به قد تعطل بسبب انقطاع مركز شركة أوجيرو، المزود الرسمي للاتصالات الأرضية وخدمات الإنترنت فِيْ لبنان.