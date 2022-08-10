الخطوط السعودية تحدد موعد انطلاق رحلاتها إلى سيئول

أكملت الخطوط السعودية استعداداتها لبدء تسيير رحلاتها إلى العاصمة الكورية الجنوبية “سيول” والمقرر لها 16 أغسطس 2022 م.

هذا جزء من خططها الطموحة لتوسيع عملياتها إلى وجهات دولية جديدة، حيث تصل حاليًا إلى أكثر من 100 وجهة في أربع قارات حول العالم.

تنطلق الرحلة الأولى من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يوم 16 أغسطس برقم SV898 الساعة 0100 لتتوقف في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ثم تتجه إلى مطار إنتشون الدولي وتصل الساعة 700 مساءً 50 بالتوقيت المحلي. .

الطائرات الحديثة

سيتم تشغيل طائرتها الحديثة من طراز بوينج 787 دريملاينر في فئتين مع 24 سريرًا مسطحًا في درجة الأعمال و 274 مقعدًا في درجة الضيوف، وستتميز الطائرة بنظام ترفيه في المقعد يصل إلى 5000 ساعة من المحتوى الترفيهي. أحمد الواسيا “وجود” السعودية “في كوريا الجنوبية يعني المزيد من الخيارات للضيوف من كلا البلدين ومن خارجها، بالإضافة إلى كرم الضيافة الخاص بشركات الطيران لدينا وكل ما تبقى من نظام الخدمة الذي أهلنا للفوز بجوائز دولية” .

رحلات مباشرة

وأضاف أن الخط المباشر بين المملكة وكوريا الجنوبية سيكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الأعمال والخدمات اللوجستية والمستثمرين وقطاع التصنيع، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، بالإضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف. وكذلك مواكبة خطط التنمية السياحية من خلال جذب المزيد من السائحين لزيارة مناطق المملكة المختلفة. يقدم برنامج “عطلات السعودية” للضيوف باقات متنوعة لتصميم الإجازات في “سيول”، من خلال شبكة الخطوط الجوية السعودية، والتي تشمل أيضًا الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق والسيارات والجولات وغيرها.