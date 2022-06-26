الخطوط السعودية تسير 30 ألف رحلة خلال شهرين

ومن خلال خطتها التشغيلية، عرضت الخطوط السعودية (6.5) مليون مقعد وشغّلت (30) ألف رحلة خلال شهري يوليو وأغسطس، لتلبية الطلب المتزايد على السفر في موسم الصيف لهذا العام.

خطة الخطوط السعودية

اعتبارًا من 30 يونيو، خصصت المملكة العربية السعودية أكثر من (765.6) ألف مقعد أسبوعيًا، بزيادة قدرها (30٪) عن المتوسط ​​في صيف 2022 م، بينما سيتم تشغيل 3.5 ألف رحلة أسبوعيًا، لتوحيد جميع أنحاء البلاد. متحدون بشبكة رحلات منتظمة. بالرغم من وصول رحلاتها إلى (4) قارات حول العالم. تتضمن خطة السعودية لموسم الصيف تغطية جميع الاحتياجات الأساسية مثل الصيانة والتموين والخدمات الأرضية في الوقت المحدد من خلال توفير الإمكانات البشرية والميكانيكية اللازمة لذلك من أجل الحفاظ على جداول الرحلات الزمنية والانضباط إلى ضوء التشغيل بكامل طاقتها. الفترة التي يتزامن فيها موسما الصيف والحج، بينما ترغب “المملكة العربية السعودية” في تعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الناجحين في المطارات لضمان التدفق السلس. وحركة سهلة.

احجز رحلة إلى العربية

تقدم السعودية خدماتها الإلكترونية المتكاملة من خلال موقعها الإلكتروني (saudia.com) وتطبيقات الأجهزة الذكية، والتي تتيح للمسافرين تخطيط الرحلات وإتمام جميع مراحل الحجز، مما يؤدي إلى إصدار بطاقة صعود الطائرة بسهولة أكبر مما هو متوقع. خدمات ما بعد البيع بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها مركز الحجز الموحد من خلال الرقم (920022222) ومكاتب المبيعات داخل وخارج المملكة.