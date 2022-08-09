الخطيب الإذاعة كانت كل شيء للسعوديين

بدأ المذيع الكبير عبد الكريم الخطيب بداياته مع إذاعة المملكة أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وأبرز برامجها في ذلك الوقت.

عودة محطة “عبد الكريم الخطيب” السعودية إلى بدايتها بالإذاعة #المملكة العربية السعودية في نهاية الخمسينيات الميلاديين، ويستعرض أبرز برامج ذلك الوقت pic.twitter.com/ZCDJ5UMZDu

– السعودية (Arabiya_KSA) 8 أغسطس 2022

وقال الخطيب، خلال مقابلة مع قناة العربية، إنه بدأ في الإذاعة كمساهم، حيث كان يعمل وقتها في صحيفة “البداية” التي كانت امتدادًا لـ “صوت”. الحجاز “بجدة، وكان مسؤولاً عن الأخبار المحلية، وعمل فيها كمساهم إذاعي خلال عامي 1976 و 1977.

أبرز البرامج

وأضاف أنه خلال عمله كمتعاون قدم برامج “ركن الفلاح” و “من خلال الموقع الرسمي وهناك”، مشيرا إلى أنه تم تعيينه في الإذاعة في رمضان 1979، وبعد الشهر الكريم تزامن ذلك مع الحج حيث قدم “أهلا بكم في حجاج بيت الله الحرام”.

راديو الكلية

وأوضح أنه في عام 1980 بدأ العمل الحقيقي للإذاعة بقراءة النشرات والتعليقات والأقوال الصحفية، وكذلك عرض البرامج الأدبية بالتناوب مع الزملاء، مما يؤهل الإذاعة بأنها “جامعة لا تنضب” كما كانت موجودة من قبل. المدارس الثانوية أو كليات موجودة في المملكة، وهذا هو سبب ارتباط الأشخاص بها.

وأضاف أن الإذاعة قدمت مجموعة من البرامج مثل “ركن الفلاح، ركن الطالب، ركن الشرطة، ركن الرياضة وركن الأطفال”، فيما كانت الإذاعة تبث في كل مكان، حيث أن الإذاعة هي كل شيء في الحياة. من السعودية

وأشار إلى أن المحطة الإذاعية بدأت في المملكة عام 1968 وأصبحت تابعة مالياً وإدارياً لوزارة المالية، وفنياً مع دائرة البريد والبرق، وبعد ذلك أصبحت محلية.