الخطيب نظام السياحة يحظر الإساءة إلى سمعة القطاع أو الإضرار به

وافق مجلس الوزراء اليوم على النظام السياحي الجديد للمملكة، ليكون جزءاً من منظومة تحسين وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع السياحة، ومواصلة عملية تطويره، بما يسهم في تطوير الأسواق الوطنية. السياحة وجذب الاستثمار لهذا القطاع، وقد وافق عليها مجلس الوزراء اليوم تماشياً مع توجيهات القيادة لبناء قطاع سياحي قادر على المنافسة عالمياً.

الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة

وقال منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في عام 2022، بدأنا عملية العمل على تنظيم القطاع، وازدهرت فترة وباء ‘كوفيد -19’ بالعديد من المهام للوصول إلى الإصلاح المنشود. فيما ننتهي من بناء النظام السياحي المتمثل في إنشاء وزارة السياحة وهيئة السياحة العربية السعودية وصندوق التنمية السياحية ومجلس التنمية السياحية ومجالس المناطق، كما عملنا على تعديل الترخيص. أنظمة للمرافق الفندقية، وهذا أمر مهم للغاية لجذب وتحفيز الاستثمارات، حيث كان من الضروري وضع معايير واضحة تضمن المنافسة العادلة التي تساهم في جذب استثمارات عالية الجودة وتقديم تجربة مختلفة للسائحين والزوار. واصلت منظمة الصناعة إصدار لائحة مجالس التنمية السياحية في المناطق مؤخرًا، وستكون هذه المجالس عاملاً محفزًا من شأنه الإسراع في تطوير الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع إمارات المناطق. وبقية الشركاء.

تتويج لعملية إصلاح القطاع

وأوضح معالي وزير السياحة أن المنظومة السياحية برزت تتويجًا لعملية الإصلاح في القطاع، حيث تم بناء النظام الجديد بناءً على أفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها، بناءً على مؤشر الدول العشر الأولى في التنافسية. السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن هذا النظام لا يكفي، يقدم حلولاً للمشكلات الحالية، لكنه يضع رؤية مستقبلية لأنماط السياحة التي قد تظهر لاحقاً. المملكة في مكانها اللائق عالميا بين الدول الأكثر جذبا للسياح، من خلال تجاربها الملهمة وغير المسبوقة، ونشهد ذلك حاليا في المشاريع السياحية التي تبنيها المملكة في مختلف الوجهات السياحية. الدعم والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – باعتبار أن الاستثمار في قطاع السياحة هو أحد ركائز رؤية المملكة 2030.

العديد من المواد

وتجدر الإشارة إلى أن النظام تضمن مجموعة من المواد المتعلقة بمنح تراخيص النشاط وتصنيفاتها ومعاييرها ومتطلباتها والرقابة عليها بيئة سياحية محتملة لجميع الأنشطة الجديدة في القطاع، وقطاع السياحة من بين القطاعات الأولى التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية هذا النظام الجديد يلهم أيضًا قطاع السياحة، بنصوصه التي ستقوي جدار الثقة بين المستثمرين والسائحين والسلطات ذات الصلة ؛ ووضعت حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ومنع المخاطر ومنح الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية، وتضمنت مجموعة من الحوافز التي تعتزم الوزارة منحها، مثل الإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المختصة. كما اهتم النظام بدعم وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص للمنشآت الفندقية والأنشطة السياحية الأخرى سواء كانت أنشطة سياحية قائمة أو أنشطة جديدة سيتم تطويرها من خلال خدمة شاملة. مركز أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة للسائحين ومقدمي الخدمات للأنشطة السياحية أو الارتباط بمراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة للجهات الحكومية، وفق ما تحدده اللائحة. مراعاة أهمية البيانات وتأثيرها على إدارة القطاع. ونص على إنشاء قاعدة بيانات للمعلومات تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات حول جميع جوانب قطاع السياحة في المملكة وفق الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال. وتقديم المعلومات اللازمة للتجار في قطاع السياحة من المستثمرين والجمعيات ذات العلاقة بمجال السياحة ومقدمي الخدمات للأنشطة السياحية والسياح وغيرهم من المهتمين، على أن يتم تحديث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام – بالتنسيق مع الجهات المختصة – وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وفقاً لما تحدده اللائحة. وأكد النظام السياحي الجديد على حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على المقاصد السياحية ومكوناتها أو الإضرار بها أو القيام بأي عمل يضر بقيمتها أو أهميتها السياحية.