الخطيب يحدد مطالب الأهلي من اتحاد الكرة ويوجه رسالة للجماهير

وضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مطالب القلعة الحمراء لاتحاد الكرة المصري، ووجه رسالة للجماهير.

وقال الخطيب في تصريحات متلفزة على قناة الأهلي “الأهلي كعضو في الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب جباليا بمثل هذا”.

1 / يلتزمون بالإعلان بشفافية تامة عن المراسلات الرسمية للأندية فيما يتعلق بمنح أو استحالة التسجيل.

2 / ضرورة تطوير نظام التحكيم وتنزيل الجاني المسؤولية.

3 / نطالب اتحاد الكرة بتطبيق اللوائح والقانون دون استثناء.

وبعث الخطيب برسالة للجماهير “النادي الأهلي ليس تشهيرياً أو مهيناً أو فاحشاً، لكن الأحمر له صوت رائع في الحقيقة”.

يواجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره من الإسكندرية، مساء غد الأحد، على ملعب برج العرب، في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.