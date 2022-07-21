الخطيب يشعل حماس لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

أشعل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حماسة الفريق الكروي الأول، قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

يواجه الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك نظيره الأهلي، غدا الخميس، في نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 900 مساء يوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.

وأكد الصحفي محمد شبانة ذلك في تصريحات تليفزيونية “محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أراد بالفعل متابعة التدريبات الأخيرة قبل مواجهة الزمالك.

وأضاف “الخطيب سلط الضوء خلال جلسته للاعبين على الدعم والمساندة في هذه المرحلة المهمة، خاصة بعد هبوط نتائج الدوري”.

وتابع “الخطيب أكد أن هناك طفرة في صرف جزء من رسوم اللاعب، وسيتم تحويل الرسوم إلى حسابه المصرفي قبل مباراة الزمالك لرفع الروح المعنوية وزيادة التركيز”.

وأضاف “الخطيب دعا لاعبي الأهلي إلى التطلع دائما لمزيد من الانتصارات والبطولات”.

وأكد الخطيب للاعبي الأهلي أنهم جميعاً مؤهلين تأهيلاً عالياً ويملكون القدرات البدنية والفنية التي تجعلهم قادرين على الفوز بالألقاب على المستويين المحلي والقاري.

وختم الخطيب أبرز ثقته الكبيرة في جميع عناصر النظام، في جهوده لتلبية تطلعات الجماهير وأعضاء النادي على جميع المستويات.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

حارس المرمى محمد الشناوي.

الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط حمدي فتحي، الصليعة، ديانغ.

الاعتداء محمد شريف، حسام حسن، أحمد عبد القادر.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي

حارس المرمى محمد عوض.

الدفاع حمزة المثلوثي، الونش، حسام عبدالمجيد، عبد الله جمعة.

في الوسط محمد عبد الغني، الإمام عاشور، إسلام جابر.

الهجوم زيزو ​​، سيف الجزيري، أشرف بن شرقي.