الخطيب يعلن صفقات الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن صفقات جديدة لدعم الفريق الكروي الأول للنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الخطيب متحدثا عبر قناة النادي الأهلي الرسمية “هناك دعم قوي جدا في بعض المواقف التي يحتاجها الفريق”.

وتابع “الدمج لا يقلل من حضوري اللاعبين لأنه من أبرز اللاعبين”.

وأوضح “أصبحت شركة كرة القدم مسئولة عن إدارة نظام كرة القدم بالنادي الأهلي بالتنسيق مع مجلس الإدارة”.

حملة لقمع موسيمان

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أنه تم تنظيم حملة خلال الفترة الماضية لخنق بيتسو موسيمان، رغم تحقيقه نتائج رائعة مع الفريق.

وقال الخطيب في تصريحات لقناة الأهلي “الموسيماني حقق احتياجات جيدة جدا. من حمله ضده”

وأضاف “الموسيماني كان في المغرب بحاجة إلى الفيفا. اتصلنا به عندما عاد وقلنا له ما هو الدعم الذي تريده نحن بحاجة إليك، لكنني أعتذر “.