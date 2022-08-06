الخطيب يوضح سبب تراجع الأهلي ويفتح النار على التحكيم

وأوضح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سبب انسحاب اللاعبين من الفريق الأول لكرة القدم، مهاجمته التحكيم المصري.

وقال الخطيب في تصريحات متلفزة عبر قناة الأهلي “فضلنا انضمام لاعبي الأهلي إلى المنتخب المصري وزيادة اهتمام الأحمر بلاعبيه بالبقاء معه في مونديال الأندية في السنوات الأخيرة”. الإصدار.

وأوضح “سر هبوط لاعبي الأهلي هو الوصول إلى قمة الهرم الكروي بعد خوض منافسات كبيرة ثم لعب عدد أقل من المسابقات، لذلك من الطبيعي أن يحدث خفض التصنيف”.

وتابع “علمنا أن تراجع المستوى كان سيحدث مهما حدث للاعبي الأهلي في ظل 3 مواسم متقاربة وعدد كبير من المباريات.

وتابع “هناك عقوبة للأهلي على مشاركته في كأس العالم للأندية والبطولات الأفريقية”.

وأضاف “أرسلنا العديد من الرسائل لاتحاد الكرة بخصوص التحكيم، ولم نجد قرارات فعالة منهم”.

وتابع “هناك عوامل خارجية تهدف إلى إحباط اللاعبين من بينها التحكيم المصري، وهناك علامة استفهام كبيرة من الموسم الماضي.

وأكد أن هناك أخطاء تحكيمية فظة ضد الأهلي ومديح أندية أخرى.