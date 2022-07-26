الخلطة السحرية المعجزة.. تنظيف مراتب السرير وتعطيرها وازالة البقع والروائح الكريهة هترجع جديدة لانج وناصعة البياض بدون ماتشيليها من مكانها

الخلطة السحرية المعجزة .. تنظيف وتعطير مراتب الأسرة من أهم الأشياء التي تهملها المرأة فِيْ بيوتها أن الشمس قد لا تصل إلى الفراش بشكل كافٍ مما يخلق حالة تكاثر للبكتيريا وتتفاعل مع العرق والانسكابات التي يسببها الأطفال وما إلى ذلك، وضعف الوصول إليها. السرير. شمس هذا ما سوف تتعلمه معنا اليوم.

الخلطة السحرية المعجزة .. تنظيف وتعطير مراتب الأسرة

الخطوة الأولى لتنظيف المرتبة وهُو مطهر، لذلك يفضل وضعه فِيْ مكان تصل إليه الشمس، وإذا تعذر ذلك فِيْفضل تحديد مَوعِد أسبوعي لإزالته من مكانه وتعريضه للشمس تمامًا. ، مع تطوره على كلا الجانبين.

وهُو مطهر، لذلك يفضل وضعه فِيْ مكان تصل إليه الشمس، وإذا تعذر ذلك فِيْفضل تحديد مَوعِد أسبوعي لإزالته من مكانه وتعريضه للشمس تمامًا. ، مع تطوره على كلا الجانبين. قد لا يكون متاحًا لك أو قد يكون صعبًا للغاية، لذلك يمكنك استبداله بخاخات تحتوي على مطهر أو تجاوز المرتبة بأكَمْلها بمكواة ساخنة مرة واحدة على الأقل فِيْ الأسبوع.

كيفِيْة تنظيف المرتبة

يمكنك تنظيف المرتبة والمفروشات الأخرى بعدة طرق منها ما يلي

يتركون أغطيةهم تغسل كل أسبوعين، ويعرضونها للشمس، ويضافون مطهرات أثناء الغسيل. أثناء دورة الغسيل، تأكد من أن درجة الحرارة أعلى من 40 درجة مئوية، لقتل أي بكتيريا عنيدة ومنع الفراش من امتصاص الروائح الكريهة ونقلها إلى المرتبة. رشي صودا الخبز على المرتبة وانتظر حوالي نصف ساعة ثم استخدم المكنسة الكهربائية لامتصاصها. يمكنك أيضًا تبليل قطعة قماش ناعمة بالماء ببضع قطرات من منظف المفروشات وصودا الخبز، بلل قطعة القماش بها وعصرها، ثم فركها على المرتبة لإزالة البقع وتنظيفها. استخدم التنظيف بالبخار لأن هذه هِيْ أفضل طريقة لمعالجة المرتبة، وهِيْ أسهل طريقة بالنسبة لك حتى لا تضطر إلى إخراج المرتبة من مكانها.

نصائح لتنظيف المراتب والعطور

بعض الأشياء إذا قمت بتضمينها فِيْ روتين التنظيف الخاص بك، فلن تجد روائح أو بقعًا على المرتبة، من بينها