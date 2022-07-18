الخلطة القنبلة.. تنظيف الستائر على الناشف بدون فكها وانزالها وهى فى مكانها فى دقيقتين بكل سهُولة هترجع جديدة لانج

The Bomb Mix … ينظف ستائر المجفف و نظف الستائر دون إزالتها وخفضها تعتبر الستائر من المكونات التي تضفِيْ مزيدًا من الرقي والأناقة على المنزل، حيث أن شكل الستائر يحدد الذوق العام فِيْ منزلك، حتى مع اختلاف تصميمها بين التصميمات الحديثة والكلاسيكية وغيرها، وبغض النظر من تصميمه ونوع قماشه، ولكن منظف ​​الستائر وهِيْ من اساسيات المنزل ولكنها تتطلب مجهُودا شاقا ومرهقا جدا ويحتاج الى عدة خطوات منها خفض الستائر وهُو صعب جدا على ربة المنزل وكذلك غسلها واعادتها مما يجعل التنظيف صعبة. المنزل صعب للغاية، ومن أجل راحتك سيدتي، جئنا إليك بفكرة رائعة لتنظيف الستائر دون تفكيكها أو إعادة تركيبها.

The Bomb Mix … ينظف ستائر المجفف

المكونات

ألوان كلوروكس.

ملعقة كبيرة ملح.

كوب خل أبيض.

غطاء ديتول الكامل.

طريقة

امزج المكونات المذكورة أعلاه فِيْ وعاء.

بادئ ذي بدء، قبل البدء فِيْ استخدام الخليط أعلاه، يجب تنظيف ورج ستائر الأوساخ الملتصقة بها حتى لا ينتج عنها نتائج عكسية عند تعرضها للماء أثناء التنظيف.

بقطعة قماش نظيفة، اغمسها فِيْ الخليط ثم مررها عبر الستائر دون فكها بعصا طويلة.

افتح النوافذ والشرفات للسماح للستائر بالجفاف.

يمكنك إضافة أي زيت عطري تفضله إلى المزيج للحصول على رائحة نظيفة رائعة.

طريقة الليمون لتنظيف الستائر

المكونات

كوب من سائل الطبق.

كوب من الخل

ربع كوب ليمون.

يمكنك إضافة زيت عطري تحب رائحته.

خطوات التنظيف