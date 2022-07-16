الخلطة القنبلة لتنظيف شفاط المطبخ وازالة الدهُون وسواد السنين فى دقيقتين بدون تعب ولا تكاليف مفعولها كالسحر مش هتدق النتيجة الجبارة

مزيج المضخة لتنظيف أغطية الطباخ وإزالة الشحوم، تخلص من الدهُون يوجد على غطاء المطبخ عبارة تعبر عن حَلْم، تسعى كل امرأة دائمًا لتحقيقه تنظيف مثالي لمنزلك بشكل عام ولكن المطبخ يحظى باهتمام خاص من سيدة المنزل ؛ نظرًا لتراكَمْ الشحوم عليها والتشبث بها بطريقة يصعب إزالتها، تعد المواقد والشفاطات من أكثر أجهزة المطبخ تضررًا من الشحوم، حيث إنها أكثر الأجهزة التي تتعامل مع رواسب الزيت وتراكَمْها يوميًا. تخلصي من الروائح والزيوت فِيْ المطبخ، بحيث تتأثر بسرعة، وسنناقش فِيْ هذا المقال كيفِيْة تنظيف الشفاط دون أي مجهُود أو إهدار للوقت.

مزيج المضخة لتنظيف أغطية الطباخ وإزالة الشحوم

سنتخذ وصفة سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة فِيْ كل منزل، يمكنك تنفِيْذ الوصفة فِيْ دقائق قليلة وبدون تكلفة، حيث أنها آمنة لعائلتك ولا تتطلب استخدام مبيدات كيميائية ضارة. للجهاز التنفسي والجلد، كَمْا أنه غير ضار للأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وتذكر دائمًا أنه الأكثر أمانًا استخدام مواد من الطبيعة ليس له آثار جانبية.

مزيج صودا الخبز لتنظيف شفاط المطبخ

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

كوب ماء ساخن.

3 ملاعق صغيرة ملح.

نصف كوب خل أبيض.

ربع كوب مبيض.

ربع كوب عصير ليمون.

نصف كوب من سائل الطبق.

يفضل أن يكون السلك الذي تستخدمه خشنًا دائمًا.

طريقة تحضير وصفة صودا الخبز لتنظيف شفاطات المطبخ