الخلطة اليابانية المعجزة لتفتيح وتبييض الوجه وتنقيته من أي بقع غامقة لبشرة صافِيْة زي اليابانيين

تعتبر بشرة الوجه من أكثر الأمور التي تهم الفتيات أو النساء، سواء كانت للتقشير أو التبييض أو وضع الماكياج مثل الماسكارا أو الكونسيلر أو أحمر الخدود، فهِيْ مكونة من مكونات متوفرة فِيْ جميع المطابخ وبأسعار مناسبة للغاية. . وهِيْ عبارة عن دقيق الشوفان واللبن والموز والحَلْيب والنشا والقهُوة. يزيل هذا الخليط بشكل كامل جميع البقع الداكنة والتصبغات الداكنة ويزيل كل الجلد الميت وبالتالي يصبح الوجه ناصع البياض، والخليط الياباني مناسب لأي نوع من أنواع البشرة. سواء كانت بشرة حساسة أو دهنية أو بشرة جافة.

مكونات خلطة يابانية لتبييض الوجه.

ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان

ملعقتان صغيرتان من الزبادي

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الموز

ملعقتان صغيرتان من الحَلْيب

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

ثلاث ملاعق صغيرة من القهُوة

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

ملعقتان صغيرتان من الجيلاتين

ملعقتان صغيرتان من الماء

طريقة عمل خلطة يابانية لتبييض الوجه.