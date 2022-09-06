الخلود “يصعد” أزمته ضد الأهلي.. شكوى رسمية

أعلن مجلس إدارة نادي الخلود، عَنّْ “أزمة” مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلي، فِيْ الدوري الأصفر، الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وسقطت الخلود، بهدف لصفر، أمام الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، فِيْ اليوم الثالث من مسابقة الدوري الأصفر.

وشهدت المباراة مقاطع تحكيمية مثيرة للجدل، حيث ظهرت البطاقة الحمراء على وجهِيْ نجمي الأبدية.

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وفِيْ هذا السياق أعلنت صحيفة الجزيرة أن إدارة الخلود تقدمت بشكوى رسمية إلَّى لجنة الحكام ضد الحكَمْ عبد الرحمن السلطان الذي يتزعم فريق الأهلي.

واعترض الخلود فِيْ الشكوى على بعض قرارات التحكيم التي اعتبرها ساهمت فِيْ خسارة فريق كرة القدم الأول.

من الجدير بالذكر أن الحصول على الخلود. وهِيْ الأولى للنادي الأهلي، فِيْ مسابقة الدوري الأصفر، بعد تعادله مع القيصومة، وهزيمة أمام الأخدود.