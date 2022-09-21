الخليج للتأمين الكويتية توقع عقد تسهِيْلات ائتمانية بمبلغ 133 مليون دينار

قالت مجموعة الخليج للتأمين الكويتية، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت عقدا للحصول على تسهِيْلات ائتمانية مع بنك محلي “طرف ذي صلة”، بقيمة 133 مليون دينار (430.6 مليون دولار).

وقالت الشركة فِيْ بيان لسوق الكويت للأوراق المالية، إنه لا يوجد تأثير مالي لهذه الخطوة على الشركة فِيْ الوقت الحالي، لكن أثرها المالي سينعكس على البيانات التي تم جمعها “بحسب المبالغ التي سيتم استخدامها خلال الفترات اللاحقة لقيمة المرافق “.

قالت مجموعة الخليج الكويتية للتأمين فِيْ يوليو الماضي انها وقعت عقدا لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين المعروف باسم “عافِيْة” بقيمة اجمالية 354.56 مليون دينار.

يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت فِيْ كانون الثاني الماضي عَنّْ تمديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين بمبلغ 42.75 مليون دينار ولمدة 3 أشهر.