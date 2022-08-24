الخليج والهلال فِيْ دوري روشن.. “المَوعِد والقناة والتشكيل المتوقع”

يستعد مشجعو الهلال لبداية الفريق الكروي الأول خلال الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفِيْن، عَنّْدما يواجهُون الخليج فِيْ الجولة الأولى من المسابقة.

مَوعِد مباراة الخليج والهلال والقناة الناقلة

يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد مباراة الخليج والهلال فِيْ تمام الساعة 900 بتوقيت مكة المكرمة مساء الخميس 25 أغسطس، ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفِيْن السعودي.

وتذاع مباراة الخليج والهلال على شبكة قناة SSC المالكة لحقوق البث التلفزيوني للمسابقات الرياضية السعودية.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الخليج فِيْ الدوري السعودي

الهلال يواجه الخليج بنفس قائمة الموسم الماضي، خاصة فِيْ ظل استحالة إبرام صفقات جديدة بسبب أزمة محمد كنو والنصر، والعقاب الذي يواجهه القائد بمنعه من توقيع اتفاقيات جديدة. مسجل لفترتين تسجيل.

من المتوقع أن يدفع المدرب الأرجنتيني رامون دياز التشكيلة التالية لمواجهة جولفو الصاعد حديثًا فِيْ الدوري المحترف.

الحارس عبدالله المعيوف.

فِيْ خط الدفاع محمد البريك، سعود عبد الحميد، علي البلاحي، ناصر الدوسري.

خط الوسط جوستافو كويلار وعبدالله عاطف.

فِيْ خط الوسط الهجومي موسى ماريجا وسالم الدوسري.

فِيْ قلب الهجوم أوديون إيغالو.

تاريخ اشتباكات الخليج والهلال فِيْ الدوري السعودي

التقى الهلال بمنافسه الخليج فِيْ الدوري المحترف ست مرات، وتمكن القائد من الفوز فِيْ جميع المواجهات بتسجيله 24 هدفا واستقبل شباكه هدفا.