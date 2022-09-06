“الخليج يرد على عقوبة الانضباط ضد الهمل”.. كواليس جديدة

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة النادي الخليجي تحركت للرد على قرارات لجنة الأخلاقيات والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد علاء الهمل رئيس النادي.

قررت لجنة الانضباط والأخلاق تغريم رئيس نادي الخليج علاء الهمل 60 ألف ريال، لنشره تغريدات عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتي أثارت الرأي العام بإدراج معلومات غير صحيحة ومخالفة للشروط. واجب السرية، مع تحذير الهمل بعدم إثارة الرأي العام بالكشف عَنّْ أي معلومة تتعلق بملف تنظر فِيْه اللجان القضائية للاتحاد.

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وقالت المصادر لصحيفة الجزيرة إن إدارة نادي الخليج تستأنف قرار لجنة الأخلاق والانضباط الصادر بحق رئيس النادي علاء الهمل.

تقدم نادي الخليج بشكوى رسمية لسحب شهادة الكفاءة المالية لنادي النصر، للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، بدعوى أن النصر لم يدفع نصف مليون ريال كـ “بدل تدريب” لاتفاقية التعاقد مع الدولي. المدافع علي لقامي.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز التاسع فِيْ دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023″، بعد أول جولتين، برصيد 3 نقاط من مباراتين، والخليج فِيْ المركز 13 بدون نقاط.

# اللعب الجماعي فوز التعادل يخسر فرق اهداف النقاط

9 فوز اثنين 1 0 1 0 3 13 الخليج اثنين 0 0 اثنين -3 0

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