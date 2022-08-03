“الخوف من الهلال” .. سؤال مثير للجدل يحرج الاحتراف بقضية كنو

أثار الصحفِيْ الرياضي علي هبة جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تأخر قضية الانتصار ضد كنو والهلال رغم سهُولتها، مقارنة بقضية العالم ضد حمد الله ومدير النقابة المعروفة بـ “التسجيلات”.

وأعلنت لجنة احتراف وشروط اللاعبين إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة. لأنه تفاوض مع الاتحاد، خلال فترة عقده المحمية، مع أول فريق كرة قدم لنادي النصر، وحرم العميد من التعاقدات، فِيْ الشتاء التالي ميركاتو.

عقوبات مهنية وتأتي فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي بموجبها تفاوض الاتحاد والحمد الله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

وكتب علي هبة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، “رغم أن قضية طرد الحمد الله بالنصر فِيْها العديد من التسجيلات والممرات إلا أن قرارات صدرت فِيْها رغم أنها لم تكن مرضية”.

وأضاف الصحفِيْ الرياضي “من ناحية أخرى، قضية محمد كانو سهلة وواضحة، رغم أنه تمت محاكَمْة جميع الأدلة والأدلة، لكن لم يصدر فِيْها قرار”.

وسأل علي هبة لجنة احتراف وشروط اللاعبين سؤالاً شيقًا “هل الخوف من الهلال يلعب دورًا فِيْ ذلك”

اقرأ أيضا …

مفاجأة | رغم عقاب الاحتراف .. حمدالله متواجد فِيْ “مباريات الاتحاد”

إدواردو يثير قلق الهلال والأهلي .. فِيْروس “خطير” فِيْ بوتافوجو

أول تعليق لموري … من “مقاعد البدلاء” فِيْ النصر إلَّى حفل استقبال أسطوري فِيْ المكسيك

الصحف السعودية | توقفوا حمدالله. وهكذا “انتصر” الانتصار على الاتحاد