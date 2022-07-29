الخيار المخلل المقرمش السريع فِيْ يوم واحد أشهى المقبلات على السفرة

على الرغم من كثرة الأطباق الشهِيْة التي يتم تضمينها على المائدة فِيْ شهر رمضان المبارك أو فِيْ أي وقت آخر، إلا أن أهم نوع من المقبلات والمخللات لا يمكن أن يغيب عن المائدة، وهُو الخيار المخلل الذي يتم تحضيره بشكل مقرمش. وسريع ومحبوب من قبل الكثيرين بلا استثناء. لهذا السبب، فِيْ السطور التالية، سوف نوضح لكَمْ، متابعينا الكرام، كيفِيْة صنع مخلل لذيذ وسريع ومقرمش فِيْ يوم واحد فقط.

مكونات الخيار المخلل اللذيذة

مخلل الخيار كَمْا ذكرنا من أبرز أنواع المقبلات والمخللات التي تحفز شهِيْتك للأكل، وتؤكل مع جميع أنواع الأطعمة المختلفة، ومكونات الخيار المخلل سهلة وبسيطة، وتأتي على النحو التالي

سنحتاج ربع كيلو من الخيار، ويفضل أن يكون الخيار صغير الحجم بحيث يكون مناسباً للتخليل.

رقم ثلاثة ملح حجم كبير.

كَمْية كافِيْة من الماء المغلي.

سنحتاج أيضًا إلى أربعة فصوص من الثوم مقطعة إلى حَلْقات.

نصف ملعقة كبيرة نعناع مجفف ناعماً مطحون ناعماً.

2 ورقة لورا.

حوالي ربع كوب خل.

الطريقة الأسهل والأفضل لخلل الخيار فِيْ المنزل.

توصلت الشيف سالي سليمان إلى أفضل وأسهل طريقة لمخلل الخيار فِيْ المنزل، وكانت خطوات تلك الطريقة كالتالي

فِيْ البداية، يجب غسل الخيار جيدًا، ثم نقطعه إلى نصفِيْن بسكين حاد.

ثم يذاب الملح فِيْ حوالي ربع كوب من الماء المغلي.

ثم نحضر قدرًا بحجم مناسب، ثم نضع فِيْه جميع المكونات السابقة.

ثم يوضع مخلل الخيار داخل البرطمان.

يُسكب الماء المغلي فِيْ البرطمان فوق الخيار وجميع المكونات الأخرى.

يجب أن يغطي الماء جميع المكونات التي تم وضعها داخل البرطمان، كَمْا يجب الحرص على ترك مسافة حوالي نصف إصبع، حوالي 5 سم، بين الخيار وغطاء البرطمان.

البرطمان مغلق بإحكام ومحكَمْ، وفِيْ حالة التقيد بهذه المكونات، وكذلك طريقة التحضير، ستتمكن من تناول هذا الخيار المخلل فِيْ اليوم التالي، وسيصبح لذيذًا جدًا وهنا و على الشفاه.

أهمية الخيار المخلل اللذيذ فِيْ طعام رمضان

لا يتعامل المصريون مع المخللات والوجبات الخفِيْفة بطريقتهم التقليدية، مثل جميع أنواع السلطات أو الأجبان أو الباستا أو غيرها، لكن هذه الوجبات الخفِيْفة المصرية، وخاصة الشعبية منها، لها أهمية خاصة، لأنها من أهم الطرق. من المخللات المختلفة، وهناك كثير من النساء يقمن بذلك قبل حَلْول شهر رمضان. يحضر الرسول الكريم هذه الوجبات الخفِيْفة والمخللات لتؤكل فِيْ الشهر الكريم وتكون من أهم الأطباق فِيْ رحَلْة رمضان، بحيث تكون متوفرة طوال أيام شهر رمضان المبارك.