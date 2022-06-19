الخيار المخلل المقرمش حضريه بطريقة سريعة ويتاكل بعد يومين

مخلل الخيار من أروع الأطباق الجانبية التي تشتهر بها جميع مطابخ الدول العربية والمصرية ، لما له من نكهة خاصة تضيف للطعام طعمًا رائعًا مما يجعل الجميع يحبون تناوله مع الوجبات الرئيسية و تجعل جميع النساء ترغب في معرفة كيفية تحضيره ، لذلك سنقدم لك اليوم كيفية صنع مخلل الخيار.
مكونات الخيار المخلل المقرمش:
- 2000 كجم من الخيار الناعم.
- أربع فصوص ثوم كبيرة.
- مكونات محلول التخليل
- عشرة أكواب كبيرة من الماء.
- خمس ملاعق كبيرة من الملح الناعم.
- 100 جرام من الخل الأبيض.
- نصف ملعقة كبيرة سكر.
- ربع ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- 1/4 ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.
- 150 جرام من الفلفل الحار.
- ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الحار المطحون.
طريقة تحضير مخلل الخيار المقرمش:
- – اغسلي الكمية الدقيقة من الخيار جيداً بالماء ، ثم أزيلي الأطراف ، ثم ضعيها في وعاء زجاجي كبير.
- أضيفي فصوص الثوم إلى الخيار واتركيه جانبًا.
- اخلطي الخل الأبيض مع الماء والملح والسكر والفلفل الحار والفلفل الحار والكزبرة والثوم جيدًا ، حتى يمتزج الملح مع باقي المكونات.
- نسكب مزيج الخل الأبيض فوق الخيار ، ثم نغلق البرطمان ونتركه جانباً لمدة أسبوع ، ثم نضعه في الثلاجة حتى يصبح الخيار المخلل المقرمش جاهزاً للأكل.
مكونات وطريقة عمل مخلل الخيار بطريقة سريعة:
- 1/2 كيلو خيار. حجم صغير.
- 4 فصوص ثوم.
- لتر فقط ربع ماء.
- ثلاث ملاعق كبيرة ملح ناعم.
- ورقة لورا.
- نصف ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.
- عشرة جرامات من الفلفل الحار المجفف.
- كوب كبير من خل التفاح.
طريقة تحضير مخلل الخيار بطريقة سريعة:
- اغسلي الخيار وقطعيه بالطول ثم ضعيه في وعاء زجاجي مناسب.
- يُسحق الثوم ويُضاف إلى الخيار ، ثم يُضاف الشبت والفلفل الحار والملح والماء وورق الغار.
- اخلطي خل التفاح مع 50 مل من الماء في وعاء مقاوم للحرارة ، ثم ضعيهم على نار متوسطة ، ثم اتركيهم حتى الغليان.
- نسكب الماء فوق مزيج الخيار ، ونغلق البرطمان جيداً ، ونتركه جانباً لمدة 5 أيام.
- ضعي الخيار المخلل في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للأكل.
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