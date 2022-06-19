الخيار المخلل المقرمش حضريه بطريقة سريعة ويتاكل بعد يومين

مخلل الخيار من أروع الأطباق الجانبية التي تشتهر بها جميع مطابخ الدول العربية والمصرية ، لما له من نكهة خاصة تضيف للطعام طعمًا رائعًا مما يجعل الجميع يحبون تناوله مع الوجبات الرئيسية و تجعل جميع النساء ترغب في معرفة كيفية تحضيره ، لذلك سنقدم لك اليوم كيفية صنع مخلل الخيار.

مكونات الخيار المخلل المقرمش:

2000 كجم من الخيار الناعم.

أربع فصوص ثوم كبيرة.

مكونات محلول التخليل

عشرة أكواب كبيرة من الماء.

خمس ملاعق كبيرة من الملح الناعم.

100 جرام من الخل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

ربع ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

1/4 ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

150 جرام من الفلفل الحار.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الحار المطحون.

طريقة تحضير مخلل الخيار المقرمش:

– اغسلي الكمية الدقيقة من الخيار جيداً بالماء ، ثم أزيلي الأطراف ، ثم ضعيها في وعاء زجاجي كبير. أضيفي فصوص الثوم إلى الخيار واتركيه جانبًا. اخلطي الخل الأبيض مع الماء والملح والسكر والفلفل الحار والفلفل الحار والكزبرة والثوم جيدًا ، حتى يمتزج الملح مع باقي المكونات. نسكب مزيج الخل الأبيض فوق الخيار ، ثم نغلق البرطمان ونتركه جانباً لمدة أسبوع ، ثم نضعه في الثلاجة حتى يصبح الخيار المخلل المقرمش جاهزاً للأكل.

مكونات وطريقة عمل مخلل الخيار بطريقة سريعة:

1/2 كيلو خيار. حجم صغير.

4 فصوص ثوم.

لتر فقط ربع ماء.

ثلاث ملاعق كبيرة ملح ناعم.

ورقة لورا.

نصف ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.

عشرة جرامات من الفلفل الحار المجفف.

كوب كبير من خل التفاح.

طريقة تحضير مخلل الخيار بطريقة سريعة: