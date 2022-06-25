الخيزران للاعتناء بنفسك

الخيزران لنفسك – هل تعلم أن الخيزران حليف ثمين لجمالك إنه أمر لا بد منه للعناية الطبيعية! اكتشفي خصائصه ووصفاته البسيطة لتضمينه في روتين جمالك اليومي.

الخيزران لبشرتك مرطب عميق

مستخلص الخيزران مليء بالخصائص المعجزة لبشرتك. يستخدم بشكل رئيسي في شكلين مسحوق وزيت.

هذا المستخلص النباتي هو عامل ترطيب قوي بفضل غناه بالسيليكا، وهو عنصر أساسي ضروري لعمل الجسم بشكل سليم.

له تأثير مزدوج من خلال تعزيز إنتاج الزهم وتحفيز تكوين ألياف الكولاجين، فإنه يجدد البشرة ويرطبها ويشدها بعمق. لذلك فهو أيضًا مضاد فعال للتجاعيد!

من خلال الجمع بين مستخلص الخيزران والمكونات الأخرى المعروفة أيضًا بفوائدها، يمكنك صنع كريم مجدد وقوي في المنزل

في وعاء، اخلطي ملعقة كبيرة من زبدة الشيا مع 9 قطرات من زيت إبرة الراعي الأساسي وقطرتين من زيت فيتامين E الأساسي وملعقتين كبيرتين من زيت السمسم. تحصل على كريم متجانس بدون كتل، كريمي جدا.

للحصول على مستحلب، أضف تدريجياً ما يعادل 3 ملاعق صغيرة من ماء الورد، مع الاستمرار في الخلط.

ثم أضف 1 ملعقة صغيرة من مستخلص الخيزران المجفف.

اسكبي المستحضر في برطمان صغير واحفظيه في مكان بارد وجاف.

الخيزران لشعرك يقوي ويعيد الحجم

تساعد السيليكا الموجودة بكميات كبيرة في مستخلص الخيزران في الحفاظ على شعر صحي واستعادة حجمه.

سوف يقوي ألياف الشعر ويحد من التكسر ويعيد الشعر. فيما يلي وصفتان بسيطتان للعناية بالشعر

رذاذ الحجم، في زجاجة رذاذ

صب 90 مل من مرطب الخيزران (هذه المرة نستخدم مستخلص الخيزران السائل) و 20 قطرة من بروتين الأرز،

أضف إلى 10 قطرات من المواد الحافظة العضوية للحفاظ على الرذاذ لأطول فترة ممكنة،

استخدمي البخاخ على الشعر الجاف أو الرطب عن طريق رش حوالي 20 سم من رأسك.

للحصول على قناع مقوي للشعر، اسكبي الزبادي في وعاء وأضيفي المكونات التالية

2 ملاعق صغيرة من مستخلص الخيزران المجفف،

2 ملاعق صغيرة من الحناء المحايدة (تستخدم على نطاق واسع للعناية بالشعر)

1 ملعقة كبيرة زيت لوز حلو (مغذي ورائحة طيبة)

امزجي كل شيء جيدًا واتركيه على شعر مبلل لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

الخيزران للعناية الذاتية