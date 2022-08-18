الداخلية توقّع عددًا من المشاريع لمديرية الأمن العام ضمن برنامج جودة الحياة

وقع مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية عقوداً لسلسلة مشاريع للإدارة العامة للأمن العام ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030، مع عدة شركات في القطاع الخاص. قطاع. ومنها مبادرة تطوير منصة المشاكل (الأمنية)، ومبادرة المراكز القيادية ومبادرة تجهيز مراكز الشرطة المتنقلة (المتنقلة)، بحضور معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن. عبدالله البسامي.

برنامج جودة الحياة

وأوضح مدير الأمن العام أن المؤشرات الأمنية التي حققتها الوزارة وأثرها الإيجابي على نوعية الحياة في المملكة لم تكن لتتحقق لولا الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

وحضر التوقيع الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر وسلطان المطيري مدير عام مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية.