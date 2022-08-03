الداخلية يطلب استعارة لاعب الأهلي

الاهلي

دخل لاعب فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم في دائرة اهتمام مسؤولي النادي الداخلي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق في الموسم الجديد.

يسعى فريق الداخلية الصاعد حديثاً إلى تعزيز صفوفه ببعض الصفقات القوية هذا الصيف.

وكشفت تقارير إعلامية أن نادي الداخلية دخل في مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي للحصول على خدمات أحمد سيد غريب لاعب الفريق الأحمر الشاب في الميركاتو الصيفي.

يرغب مسؤولو الداخلية في التعاقد مع أحمد سيد غريب على سبيل الإعارة للموسم المقبل لدعم الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

طلب نادي الداخلية من الأهلي استعارة أحمد سيد غريب لموسم واحد لدعم الفريق الصاعد حديثًا في الدوري الممتاز.

النية داخل النادي الأهلي هي قبول عرض وزارة الداخلية باستعارة أحمد سيد غريب لاكتساب المزيد من الخبرة في الدوري الممتاز قبل أن يقرر إعادته للنادي الأحمر أو تجديد إعارته.

يعتبر أحمد سيد غريب من شباب النادي الأهلي ويلعب ضمن فريق 2001 وتم ترقيته أكثر من مرة إلى الفريق الأول.

يستعد الأهلي لمواجهة فاركو الليلة، الأربعاء، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز بعد الزمالك المتصدر وصيف بيراميدز.