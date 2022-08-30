الدبوس وش يرجع من أي قبيلة، بعتبر قبيلة آل الدبوس من القبائل الشهيرة في الجزيرة العربية والكويت وهي من ابرز الاسر وأكثرها توسعا، وهي اسرة من الاسر التي لها مكانتها وعلو شانها، وتنتمي إلى إحدى العشائر الكبيرة، وتمتلك مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة الفريدة من نوعها التي لها اعتبارها في الواقع الخليجي.

الدبوس من أي قبيلة

الدبوس هي إحدى العائلات العربية ذات الأصل القديم ولها تاريخ حافل بالفخر والشرف، وقد عُرفت بصفات كثيرة منها الشجاعة والكرم ودعم المظلوم. شجاعتهم وأقدامهم وصفاتهم الحسنة.

ما هو أصل الدبوس

تعتبر عائلة الدبوس من العائلات المؤسسة لدولة الكويت منذ نشأتها. وهاجر أفرادها من عشيرة سدير في بلاد نجد، وسكنوا في فريج الزحامل بين أقاربهم وأبناء عمومتهم. يقع هذا المكان بالقرب من حي القنوات وحي الشيوخ ولكن مع بداية القرن الماضي انتقلت العائلة إلى منطقة الفحيحيل.

يعود أصل عائلة الدبوس بحسب ما ذكره المؤرخون إلى قبيلة مجيول الزحامل، وهم من أبناء غازي، أبناء فضل بن لام، الذين تنتهي أصولهم إلى قبيلة الطي، وهي قبيلة جيدة جداً- القبائل المعروفة في بلاد شبه الجزيرة العربية، ومنهم هاتي الطائي المعروف بكرمه الشديد. هذه العائلة لها صلات عديدة وتزاوج مختلط مع عائلات أخرى، وهم من أشهر القبائل العربية في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

دبوس في السعودية

يعود أصل عائلة Pin في المملكة العربية السعودية إلى العتيبة، وهي قبيلة معروفة جيدًا، فهي إحدى القبائل القديمة والعريقة جدًا في شبه الجزيرة العربية.

وهناك العديد من المواقع الأثرية التي تدل على وجود عائلة الدبوس، منها مسجد الدبوس الذي شيد عام 1807 م، وهناك ساحة باسمها مخصصة للاحتفال بالأعياد الدينية المختلفة، و في السابق كانت موقع المعارك التي دارت في الماضي في دولة الكويت.

شخصيات من عائلة Pin

شارك أفراد الأسرة في العديد من الحروب التي خاضتها دولة الكويت من أجل الدفاع عن وطنهم، وقد دفع أبناء الشهداء حياتهم في هذه الحروب، بما في ذلك سبعة من الدبوس وجاسم الدبوس. عاد علي الدبوس الذي أصيب أثناء القتال وأنقذه قبيلة الشملان بعد شفائه إلى الكويت.

ومن أهم الشخصيات الأخرى في الدبوس العديد من الرجال الذين شاركوا في العديد من القطاعات، ومنهم جاسم عبد الله الدبوس أمير الفحيحيل، وكذلك عبد العزيز فارس الدبوس أمير الفنطاس محمد. خليفة الدبوس، حمد جاسم الدبوس، دعيج خليفة الدبوس من النواخص.

وكذلك نايف حمد الدبوس الذي شغل منصب عضو المجلس التأسيسي ونائب البرلمان لمدة أربع سنوات من عام 1963 إلى عام 1967، وكذلك غانم الدبوس عضو مجلس الأمة لمدة أربع سنوات، ومبارك عبدالله آل. -دبوس عضو المجلس التأسيسي وعضو مجلس الأمة في الفترة من 1963 حتى 1971 ومن 1981-1985.

ولا ننسى الدكتور جاسم محمد الدبوس رئيس بنك التسليف الأسبق وعصام سلمان الدبوس نائب مجلس الأمة ومحمد جاسم عضو اللجنة الأولى للجنسية وسلمان عبدالله الدبوس. وهو من أهم الشخصيات في منطقة الفحيحيل، كما شغل منصب عضو في المجلس البلدي. أهمية أفراد عائلة الدبوس ودورهم الفعال في العديد من المجالات والقطاعات الوطنية.

أصهار عائلة Pin

لعائلة الدبوس العديد من الزيجات المختلطة مع العديد من العائلات القديمة، منها

عائلة الصباح.

عائلة الغانم.

عائلة عدوانية.

عائلة مالك الصباح.

عائلة المعادى.

عائلة الروضان.

عائلة هاملان.

عائلة الوقيان.

عائلة خدة.

عائلة الرشدان.

عائلة الفهد النواخة.

عائلة الرومي.

عائلة العصيمي.

عائلة الخالدي.

عائلة الزيد المنيفي.

عائلة العتيقي.

العائلة كلها.

عائلة الرشد.

عائلة الفوزان.

عائلة نايت.

عائلة الجريوي.

عائلة درباس.

عائلة بن سلامة.

عائلة الرشيد.

عائلة العيار.

عائلة سعيدة.

عائلة الأمير.

عائلة المساعيد.

عائلة قملس.

عائلة الضويخ.

تضم المملكة العربية السعودية على مجموعة من العشائر العربية والتي لها أصول واقسام وامتدادات في الكويت وغيرها من الدول الخليجية، ومن هذه العوائل الشهيرة قبيلة الدبوس وهي ترجع الى انتشار القبائل في شبه الجزيرة العربية.