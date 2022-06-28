الدبيخي وش يرجعون، اصل عائلة الدبيخي من وين

الدبيخي ومن أين يعودون، أصل آل الدبيخي من حيث المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من القبائل، ولكل قبيلة عادات وتقاليد فِيْما بينها، وتنتشر هذه القبائل فِيْ أجزاء كثيرة من المملكة، بعضهم يسكن فِيْ الريف والبعض الآخر فِيْ السد، ومن أبرز هذه القبائل قبيلة الدبيخي، ومن خلالها نتعرف على ماهِيْة هذه الأسرة وأصلها وإلى أي قبيلة تنتمي. .

هل سيعود الدبيخي

يعود أصل عائلة الدبيخي إلى قبيلة الدبيخي، إحدى القبائل العربية العريقة والشهِيْرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. هذه القبيلة موجودة منذ القدم وانتشرت فِيْ أماكن كثيرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. انبثق الصحابي الكبير خالد بن الوليد رضي الله عنه من هذه القبيلة عدد من الشخصيات المشهُورة التي تقلدت مناصب بارزة ومعروفة فِيْ الدولة.

من أين عائلة الدبيخي

تنحدر عائلة الدبيخي من بريدة بني خالد، من ذرية جناح بن غانم بن سعيد بن حسن بن محمد بن أحمد بن عبد الله، من ذرية خالد بن الوليد رضي الله عنهم، وهِيْ من القبائل العريقة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يعتمد وجود هذه القبيلة على العديد من المناطق فِيْ المملكة مثل بريدة والقويقة، ويوجد عدد كبير منهم فِيْ منطقة القصيم السَعُودِيْة، وتتمتع هذه السلالة بتوسع عمراني واسع فِيْ جميع مناطق وتضم شخصيات بارزة فِيْ المملكة واهتمامها الكامل بالتراث السعودي.

عائلة الدبيخي –

تعتبر عائلة الدبيهِيْ من أكثر العائلات شهرة وأقدمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. هذه العائلة منخرطة فِيْ التراث فِيْ المملكة وهِيْ مسؤولة عن العديد من المتاحف فِيْ منطقة القصيم حيث يأتي الكثير من السياح لزيارتها، بالإضافة إلى أن هذه العائلة من قبائل عدنان من فخذ المعمرة وهم من نسل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وتضم الأسرة العديد من الأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية واجتماعية معروفة فِيْ الدولة.

شجرة عائلة الدبيخي

كانت عائلة الدبيخي من العائلات التي تعيش فِيْ القرى والريف، وكان عملهم الأساسي هُو رعي الأغنام والسفر، حيث كانت منازلهم قديمة من الطين، ثم انتقلوا إلى الحياة الحضرية وعاشوا فِيْ المدن. شبه الجزيرة العربية، بما فِيْ ذلك دولة الكويت، بالإضافة إلى انتشارها فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية. كثير من أصحاب المناصب المشهُورة فِيْ البلاد جاءوا من هذه العائلة وقاموا بالكثير، وهم من بين العائلات التي تعيش فِيْ مدينة بريدة التي تعود أصولها إلى بني خالد.

وبذلك انتهِيْنا من هذا المقال بعنوان الدبيخي وما يعودون، أصل عائلة الدبيخي من أين، حيث تناولنا معلومات عن عائلة الدبيخي، وأصلها إلى أي قبيلة تنتمي، و شجرة عائلة الدبيخي.