أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعتبر العقوبات المفروضة على روسيا على خلفِيْة حرب أوكرانيا فعالة.

تتوقع برلين حدوث ركود اقتصادي فِيْ روسيا هذا العام يصل إلَّى 15٪.

شك فِيْ النتائج

جاء ذلك فِيْ رد وزارة الاقتصاد الألمانية على البرلماني اليساري زورن بيلمان، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة من هذا الرد. ومع ذلك، أعرب بيلمان عَنّْ شكوكه بشأن تقييم الحكومة.

وجاء فِيْ رد الوزارة “العقوبات تؤثر على الاقتصاد الروسي .. هناك حسابات جادة تتنبأ بحدوث ركود فِيْ روسيا، وهذا يعَنّْي انخفاضًا فِيْ الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 6 إلَّى 15 بالمائة لعام 2022”.

يشار إلَّى أن مجلس الاتحاد الأوروبي يفترض تراجع الناتج المحلي الروسي بنسبة “تزيد عَنّْ 11٪”.

يشار إلَّى أن ألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي قررت معًا فرض ست حزم من العقوبات ضد روسيا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ورد فِيْ رد وزارة الاقتصاد الألمانية أيضًا أن العقوبات ضد موسكو استهدفت المسؤولين عَنّْ الحرب ضد أوكرانيا فضلاً عَنّْ إمكانات تمويل الدولة الروسية.

الآثار الاقتصادية على ألمانيا

لكن الحكومة الألمانية أقرت أيضًا بوجود تأثيرات على الدول التي فرضت العقوبات بسبب التشابكات الاقتصادية أيضًا.

وعلق بيلمان على ذلك بقوله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “إن ادعاء الحكومة الفِيْدرالية المستمر بأن العقوبات تضر بروسيا أكثر منا أمر سخيف”، مضيفًا أن الرئيس الروسي نادرًا ما يتضرر من ذلك، بينما تتضرر ألمانيا، وخاصة الشرق. من ذلك كثيرا.

قال البرلماني الألماني، وهُو مفوض شؤون أوروبا الشرقية فِيْ البرلمان الألماني للحزب اليساري المعارض “نحتاج إلَّى جرد أمين لتأثير العقوبات … الأضرار التي لحقت بالمنازل والإنتاج هنا فِيْ بلدنا لا تساعد أوكرانيا”. مجموعة.

العقوبات تفشل أقرب

مع دخول حرب أوكرانيا شهرها السابع، أعرب عدد كبير من السياسيين والخبراء عَنّْ مخاوفهم من أن العقوبات ضد روسيا ستفشل فِيْ تحقيق النتيجة المرجوة.

وقالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إن العقوبات الغربية فشلت فِيْ تدمير الاقتصاد الروسي، وأن فائض التجارة الخارجية الروسية وصل إلَّى مستوى قياسي، وأظهر الروبل استقرارًا يحسد عليه.

واستشهدت المجلة بتصريحات رئيس الوزراء المجري فِيْكتور أوربان الشهر الماضي، والتي قال فِيْها إن استراتيجية عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا قد فشلت، مؤكدة أن “هناك حاجة إلَّى استراتيجية جديدة تركز على محادثات السلام وصياغة اقتراح سلام جيد … كسب الحرب “.

وأشارت إلَّى أن فائض التجارة الخارجية الروسية وصل إلَّى مستوى قياسي فِيْ الربع الثاني من العام الحالي بلغ 70.1 مليار دولار.

وأضافت المجلة أن الروبل أظهر استقرارا يحسد عليه بعد أن تدهُورت قيمته أمام اليورو عام 2015.

الروبل هُو العملة الأفضل أداءً

بفضل ضوابط رأس المال، أصبح الروبل العملة الأفضل أداءً فِيْ العالم هذا العام.

أصبح الروبل أكثر استقرارًا بعد أن تأرجح بشكل حاد، ووصل إلَّى مستوى قياسي منخفض بلغ 121.53 مقابل الدولار فِيْ بورصة موسكو فِيْ مارس، بعد أيام من إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلَّى أوكرانيا فِيْ 24 فبراير، ثم صعد إلَّى أعلى مستوى له فِيْ سبع سنوات. لتصل إلَّى 50.01 فِيْ يونيو.