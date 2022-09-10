الدب الكسلان رغم تشابهه مع أفراد الجنس ursus وهما الدب الأمريكي الأسود والدب الآسيوي الأسود إلا أنه يصنف في جنس مختلف mleursus لأنه أصغر حجما ، يعد الحيوانات المصنفة بالدبب حول العالم من الحيوات التي نتشرت بشكل واسع ، ولديها شكلها الخارجي الذي يميزها عن غيرها من الحيوانات ، ويعتبر من الثديات التي تتكاثر بالولادة ، ويصنف ضمن حيوانات أكلة اللحوم ، تابعوا معنا .

حيوانات الدب

الدببة Ursidae هي واحدة من الثدييات الحية آكلة اللحوم التي يتراوح وزنها بين 60 و 1600 كيلوغرام، ويبلغ طولها أحيانًا حوالي ثمانية أقدام. تمتلك الدببة مخالب غير قابلة للسحب وذيول قصيرة وحاسة شم ممتازة. الدببة هي الدببة السوداء الآسيوية – الدببة البنية – الباندا العملاقة – الدببة السوداء في أمريكا الشمالية – الدببة القطبية – الدب الكسلان – الدببة التي ترتدي نظارة طبية – الدببة الشمسية. ” يبلغ عمر الدببة في البرية حوالي 25 عامًا، وبين العائلات حوالي 50 عامًا، خلال فصل الشتاء، عندما يكون الطعام نادرًا، تحمل الدببة السبات.

يصنف دب الكسلان، على الرغم من تشابهه مع أفراد من جنس Ursus، أي الدب الأسود الأمريكي والدب الأسود الآسيوي، في جنس مختلف لأنه أصغر حجمًا.

هناك ثمانية أنواع من الدببة تختلف حسب الحجم واللون وطبيعة التكيف، ومن بين هذه الدببة الدب الكسلان الذي يشبه إلى حد بعيد جنس الدببة السوداء الأمريكية والآسيوية، ولكنه يقع ضمن تصنيف الدببة. نوع mleursus لصغر حجمه، وبناءً عليه نجد أن

البيان صحيح.

ما هو الدب الكسلان

يعيش الدب الكسلان في غابات جنوب آسيا، ويتميز هذا الدب بإصدار العديد من همهمات وأصوات الشخير العالية منه، حيث يتجول عادة في الليل، بحثًا عن الحشرات والفاكهة الطازجة، حيث يتغذى هذا النوع على النمل الأبيض، لذلك لديه مخالب طويلة منحنية قادرة على الاختراق، يصل طول هذا النوع إلى حوالي 6 أقدام ويزن حوالي 310 أرطال.

الدب الكسلان رغم تشابهه مع أفراد الجنس ursus وهما الدب الأمريكي الأسود والدب الآسيوي الأسود إلا أنه يصنف في جنس مختلف mleursus لأنه أصغر حجما ، عرفت الدببة بقوة مخالبها التي تظهر بشكل دائم و لا يمكنها سحبها كباقي الحيوانات ، كما تعرفنا تختلف الدبب من مكان لأخر فهنالك قرابة 8 أصناف منها حول العالم .