الدحة موروث شعبي بإيقاع حركي حماسي

تستقطب “الضحة الشعبية” محبي هذا اللون العريق في الحدود الشمالية، وتفسرها في المناسبات الاجتماعية والوطنية، باعتبارها من الفنون المسرحية التي تشكل الثقافة السعودية داخل وخارج الدولة، وتراثًا شعبيًا تشتهر به المناطق الشمالية من البلاد. تشتهر المملكة التي تتميز بالحماسة بإيقاعاتها، فهي تهدف إلى زرع الرعب في قلوب الأعداء أو الاحتفال بالنصر بعد المعركة، وهي عبارة عن ترانيم وأصوات تشبه إلى حد بعيد زئير الأسود أو زئير الجمال، والصغار والكبار يشاركون بشكل جماعي في أدائهم.

طريقة أداء الضحى الشعبي

في تفسيره، يوصف الرجال بأنهم يصطفون في صف واحد أو صفين متعارضين، والشاعر في منتصف أحد الصفوف يغني قصيدته المغنّية، على أن يكرر الصفان بالتناوب الآية بعده. بين الثناء والعزة والانعطافات، بأسلوب سردي، حيث تصل حركة “الضاحة” إلى نهاية الترانيم الشعري، من خلال رقصة “الحاشي” أو المحوشي أمام الفصل أو بين الصفين. ، إما بالسيف أو العصا، أثناء استخدام البشت، وعادة ما يلعبه شخص آخر، وتقوم بأداء الصفوف بطريقة إيقاعية وديناميكية وحماسية، حيث يتوافق الصف بشكل وثيق في تنفيذ الصوت والصوت. حركة. كما يطلق عليه الضحى في الفولكلور بـ “نسمة الفرسان” لأهمية التوفيق بين الحركة والروح، وله حضور فاعل في جميع الأعياد الوطنية.

التراث الشمالي القديم

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية، خلف القران، أن إرث الضحى هو إرث من الشمال نفذته فرق الضحى المتميزة في تحقيق هذا اللون، بعدد ما لا يقل عن عشرين إلى أربعين شخصًا. مشيرين إلى أن لديهم مركبتين ضاحيتين في مدينة عرعر ومحافظة طريف، لكل فرقة 20 شخصًا يشاركون في المناسبات الوطنية والاجتماعية، كما أن قسم التراث بالجمعية يستقطب الشباب من الجيل الجديد. لتدريبهم والاستفادة من المختصين بهذا اللون الجميل.