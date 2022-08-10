الدحيل القطري يعلن التعاقد مع بديل ساسي بعد إصابته

أعلن مجلس إدارة نادي الدحيل القطري عن توقيع استبدال لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، أول لاعب في فريق كرة القدم، بعد إصابته.

تعرض التونسي فرجاني ساسي لإصابة في العضلة المقربة خلال مباراة الدحيل ضد الوكرة في اليوم الأول من الدوري القطري.

الإصابة تترك ساسي خارج الفريق https//t.co/rDJ9Iv4cUB# دوهيل #قطر الدائرة pic.twitter.com/ySM4B817u4

نادي الدحيل الدحيل (DuhailSC) 10 أغسطس 2022

أعلن نادي الدحيل القطري عن التعاقد الرسمي مع الجزائري عدلان جديورة ليحل محل التونسي فرجاني ساسي الذي أصيب.

قدورة يعوض غياب ساسي https//t.co/bcG2CppRwK# دوهيل #قطر الدائرة pic.twitter.com/eoJShPw1xR

نادي الدحيل الدحيل (DuhailSC) 10 أغسطس 2022

وسيغيب ساسي عن فريق الدحيل القطري في المباريات المقبلة لمدة تزيد عن شهر.

انضم فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري قبل بداية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

خاض ساسي 24 مباراة مع الدحيل، 18 في الدوري القطري، 4 في كأس أمير قطر، و 2 في دوري أبطال آسيا، وسجل 5 أهداف، بينما كان يفعل الشيء نفسه.