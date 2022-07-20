الدخول الموحد جامعة الملك عبدالعزيز 1444 ، قد يتسائل العديد من الأشخاص المواطنين أو المقيمين حول الخدمة التي تتعلق بالدخول الموحد لجامعة الملك عبد العزيز ، حيث عملت الجامعة على إستكمال الدخول الموحد والتي تعتبر من الخدمات الإلكترونية الرئيسية التي يستوجب التعرف على التفاصيل الخاصة بها بدقة من قبل هيئة التدريس في الجامعة، تابعوا معنا للتعرف على المزيد .

جامعة الملك عبدالعزيز – جامعة الملك عبدالعزيز

تأسست جامعة الملك عبد العزيز خلال عام 1387 هـ / 1967 م، وكانت الجامعة في بداية نشأتها بين الجامعات الخاصة، وكان أبرز اهتمام بها في ذلك الوقت هو نشر التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. السعودية، وتحديداً في مناطق المملكة الغربية، على أن تصدر بعد ذلك القرار الرسمي لمجلس الوزراء، والذي نص على ضم الجامعة إلى الدولة، لتصبح إحدى الجامعات السعودية الحكومية، خلال فترة سنة 1391 هـ. كانت هذه الكليات موجودة سابقًا في مدينة مكة المكرمة، ثم انضمت إلى جامعة أم القرى بعد إنشائها.

أكملت جامعة الملك عبد العزيز الإدخال الفردي 1444

يمكنك معرفة تفاصيل تسجيل الدخول الموحد لجامعة الملك عبد العزيز 1444 من خلال الاطلاع على الخطوات التالية وهي الخطوات التي توضح آلية الدخول الموحد للبوابة الإلكترونية لجامعة الملك عبد العزيز

انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول إلى جامعة الملك عبد العزيز.

أدخل البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول إلى النظام وهي اسم االمستخدم. كلمه السر.

انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول.

كيفية التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز

يتم تقديم طلب إلكتروني للالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز لدراسة برامج البكالوريوس باتباع الخطوات التالية

الدخول على صفحة (القبول) بالجامعة ““.

انتقل إلى نظام القبول ثم قم بإنشاء حساب كمتقدم جديد في بوابة القبول عبر الإنترنت.

تحديد نوع الهوية والجنس وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

الضغط على “تنفيذ” لسحب البيانات اللازمة من مركز المعلومات الوطني.

قد يتم إجراء تعديلات على بعض البيانات الشخصية ؛ كرقم اتصال وبريد إلكتروني.

اختيار وترتيب رغبات البرنامج الذي يرغب المتقدم في الالتحاق به.

تأكيد طلب قبول مقدم الطلب.

الضغط على علامة التبويب “أكمل إجراءات القبول” في حال تم ترشيح المتقدم من قبل الجامعة.

تحديد موعد اختبار اللغة الإنجليزية، ثم تحديد موعد استلام البطاقة الجامعية.

التعلم الإلكتروني الملك عبد العزيز

يعتبر نظام التعلم الإلكتروني المعتمد من جامعة الملك عبد العزيز أحد أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني المتكاملة، وذلك لإدارته للعملية التعليمية بآلية متزامنة وغير متزامنة، كما أنه يوفر بيئة آمنة للتعليم يستطيع المعلمون التواجد فيها. دوراتهم ومحاضراتهم بإضافة الوسائط المتعددة ؛ والتي تشمل النصوص والصور والصوت والفيديو والرسومات، ويجتمع المتعلمون لتصفح المحتوى المعروض في النظام حسب حاجة كل متعلم، كما يتواصلون من خلال أدوات الاتصال المتعددة ؛ ويشمل البريد الإلكتروني والمنتديات، ويمكن الدخول إلى نظام Blackboard للتعليم الإلكتروني بجامعة الملك عبد العزيز للبدء في استخدام النظام والاستفادة من مميزاته باتباع الخطوات التالية

زيارة الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز ““.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

الدخول إلى خيار إدارة التعلم الإلكتروني من Blackboard.

انقر فوق رمز “تسجيل الدخول إلى النظام”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم انقر فوق “تسجيل الدخول”.

سيتم نقلك إلى الواجهة الرئيسية للنظام.

يمكنك متابعة دروس تعليم النظام في علامة التبويب “البرامج التعليمية”.

كيفية استخدام البلاك بورد بجامعة الملك عبد العزيز

تتميز الواجهة الرئيسية لنظام التعلم الإلكتروني بجامعة الملك عبد العزيز بالوصول السريع وسهولة التعامل والتوافق مع أعضاء هيئة التدريس. يحتوي الجزء العلوي على مربع “التنقل العام”، وفي أعلى الواجهة يظهر اسم عضو هيئة التدريس وبجانبه مربع التنبيهات باللون الأحمر مع عدد التنبيهات التي يجب اتباعها. كما تحتوي الواجهة الرئيسية على أيقونة تسجيل الخروج التي تمكن المستخدم من الخروج من النظام، أما بالنسبة للأبواب الرئيسية المثبتة في الواجهة فهي كالتالي

علامة التبويب الأولى علامة تبويب الصفحة الرئيسية، والتي تحتوي على شريط التخصيص. يحتوي أيضًا على تخصيص الصفحة لاختيار مظهر جديد للصفحة، وقائمة بالأدوات والوحدات النمطية.

علامة التبويب الثانية وهي علامة تبويب خاصة بالمقررات، وتحتوي على قائمة بجميع الدورات المتاحة للدراسة في الوقت الحالي. يحتوي أيضًا على مربع بحث في الدورات.

علامة التبويب الثالثة علامة تبويب للدعم الفني وتهدف إلى تحقيق خدمة أفضل لأعضاء هيئة التدريس. تم إنشاؤه لدعم والتواصل مع الجميع بالإضافة إلى الحقيبة التدريبية التي تعلم النظام بالتفصيل.

علامة التبويب الرابعة تختص بالدروس التربوية لنظام إدارة التعلم، ويتم تحديثها باستمرار بكل ما هو جديد.

الخدمات الإلكترونية بجامعة الملك عبد العزيز

وتنقسم الخدمات الإلكترونية المقدمة على بوابة جامعة الملك عبد العزيز إلى الخدمات المقدمة لقطاعات الجامعة، والخدمات المقدمة لموظفيها، بالإضافة إلى خدمات أعضاء هيئة التدريس، والخدمات الطلابية، وهناك خدمات للزائرين. يمكن متابعة هذه الخدمات بالتفصيل وطلبها بالذهاب إلى دليل الخدمات الإلكترونية. من خلال النظام الإلكتروني للجامعة.

شروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز

تشترط جامعة الملك عبد العزيز استيفاء مجموعة من الشروط للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج الجامعة لعام 1444. شروط القبول العامة هي كما يلي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أم سعودية أو أم لابن سعودي.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات من داخل المملكة أو خارجها.

يجب على مقدم الطلب الحصول على موافقة من مرجعيته للدراسة في الحالات التي يكون فيها عاملاً في وكالة حكومية أو خاصة.

أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبار القدرات للمسار الإداري / الإنساني واختبار القدرات والتحصيل للمسار العلمي وهو شرط خاص للطلاب.

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة اختبار القدرة والتحصيل في المسارين العلمي والإداري / الإنساني وهو شرط خاص للطالبات.

تحدد مدة صلاحية شهادة الكفاءة والإنجاز وفق ما يحدده المركز الوطني للقياس.

ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الجامعة أو أي جامعة أخرى لفصل أكاديمي، وفي حال اكتشاف فصله يعتبر القبول باطلاً.

لن يتم قبول أي متقدم لسحب ملفه من الجامعة أو المؤسسات التعليمية الأخرى إلا بعد مرور 3 أشهر أو أكثر على الانسحاب قبل بدء الدراسة.

لا تقبل الجامعة أي شهادات ثانوية مر عليها أكثر من ثلاث سنوات.

يعفى الطالب الكفيف من اختبارات التقييم والتحصيل.

يجب أن تكون البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني دقيقة ومتوافقة مع المبادئ.

قم بتحميل المستندات المطلوبة للتقدم للقبول من خلال موقع الجامعة، وهي كالتالي أصل شهادة الثانوية العامة وبطاقة الهوية لمقدم الطلب. صورة شخصية ملونة مقاس 4 × 6 سم بخلفية بيضاء ويجب أن تكون محجبة للطالبة. موافقة جهة العمل وهي شرط خاص للعاملين. أصل شهادة الميلاد وهوية الأم وهوية الابن وهي شرط خاص للطلبة غير السعوديين ومن أم سعودية أو من أم لابن سعودي إفادة مصدقة توضح السبب الحقيقي للانسحاب للطلبة المنسحبين. إرفاق ما يثبت أن الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بتقديم إفادة من مركز معتمد يوضح الحالة.



بوابة القبول بجامعة الملك عبدالعزيز

توفر بوابة القبول الإلكتروني على الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز الكثير من المعلومات التي لا غنى عنها للطلاب الذين هم على وشك الالتحاق بالجامعة وتقديم طلبات الالتحاق بها. وأبرز المعلومات المقدمة عبر البوابة هي شروط القبول، وتعريف برامج الانتظام، وسنة التأهيل، وبيانات التحويل الخارجي، بالإضافة إلى معلومات حول استرداد الرسوم الدراسية وبداية الفصول الدراسية. كما يوفر إرشادات مهمة حول إدخال الأنظمة الإلكترونية بالجامعة، وتفاصيل أخرى مهمة. القبول في الجامعة “”.

كليات جامعة الملك عبد العزيز

تضم جامعة الملك عبد العزيز مجموعة من الكليات التي تتنوع في مجالاتها. يمكن التعرف على جميع كليات الجامعة من خلال الاطلاع على القائمة التالية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

كلية الأرصاد والبيئة.

كلية الاقتصاد والإدارة.

كلية الصيدلة.

كلية الطب.

كلية المجتمع.

كلية العلوم الإنسانية والتصاميم.

كلية الهندسة.

كلية الهندسة برابغ.

كلية طب الأسنان.

كلية السياحة.

كلية العلوم.

كلية علوم الأرض.

كلية العمارة والتخطيط.

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.

كلية الإعلام والاتصال.

كلية علوم التأهيل الطبي.

كلية علوم البحار.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية العلوم الصحية.

كلية رابغ للأعمال.

كلية الحقوق.

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ.

كلية الدراسات البحرية بفرع أبحر.

كلية التربية.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية فرع البنات.

كلية العلوم للبنات.

كلية الطب برابغ.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم أهم المعلومات حول التعرف على نظام الدخول الموحد جامعة الملك عبدالعزيز 1444 ، و كليات جامعة الملك عبد العزيز ، و شروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز .