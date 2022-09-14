الدرس الرقمي انجليزي www.ien.edu.sa، اطلق الدرس الرقمي الانجليزي من قبل منصة عين الإثراء التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية للعمل على اتاحت كافة الكتب التعليمية لجميع المستويات التعليمية بشكل إلكتروني ليستطيع الطلبة من التعلم والدراسة بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا باستخدام مسح الباركود لكل درس تعليمي عبر منصة عين الإثرائية بالسعودية.

درس اللغة الإنجليزية الرقمي

توفر وزارة التربية والتعليم السعودية لجميع الطلاب والطالبات في جميع مراحل الدراسة خدمة الدرس الإلكتروني، وهو كتاب رقمي يتم دراسته إلكترونيًا من خلال رابط الدرس الرقمي www.ien.edu.sa حيث يحتوي الكتاب على تفاعلية روابط لجميع الطلاب، حيث يحتوي كل درس على كود QR يسمح للطلاب بالحصول على الكتاب بشكل إلكتروني، من خلال منصات العين الرقمية، أو منصة مدرستي، حيث يتم إجراء المسح الإلكتروني للرمز الظاهر على صفحة الكتاب الانتقال إلى الدرس الإلكتروني بطريقة سلسة وسهلة توفر على الطالب الوقت والجهد في الحصول على المعلومات إلكترونيًا.

طريقة فتح درس رقمي

يمكن لجميع الطلاب والطلاب فتح الدرس الرقمي وكتاب اللغة الإنجليزية والعديد من المواد الأخرى باتباع الخطوات التالية

فتح الدرس من خلال الكتاب الورقي المراد دراسته الكترونيا.

انظر رمز الاستجابة السريعة في أعلى الصفحة.

يتم فحص التطبيق من خلال برامج مسح تطبيقات الهاتف المحمول.

سيتم تحميل صفحة الدروس الرقمية عبر منصة عين، أو منصة مدرستي، ودراستها إلكترونيًا.

تحميل الكتاب الرقمي بالإنجليزية

يمكنك تحميل الكتاب الرقمي لجميع مستويات الدراسة وفي جميع المواد باتباع الخطوات الموضحة أدناه

دخول بوابة العين مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب.

من شريط الخدمات. انقر فوق الكتب والدروس.

اختر الدرجة المناسبة.

تحديد الفصل الدراسي.

ابحث عن الكتاب المطلوب، إليك كتاب اللغة الإنجليزية.

انقر فوق أيقونة التنزيل.

سيتم حفظ الكتاب على جهاز الطالب.

منصة العين التعليمية

توفر منصة “عين الإثراء” عددًا من الخدمات التي تتيح لكل من الطلاب والمعلمين استخدام الأدوات الإلكترونية التعليمية بطريقة تشير إلى توفير الوقت والجهد للفئات المستهدفة، مع العلم أن الخدمات لم تقتصر على المعلم. والطالب فقط ولكن يشمل أيضًا ولي الأمر، وفيما يلي خدمات منصة عين الإثراء

منصة العين للطلاب

تبرز خدمات منصة عين الإثراء للطلاب والطالبات فيما يلي

خدمة تعلم البرمجة.

خدمة مجتمعات التعلم التفاعلية.

خدمة المحتوى التفاعلي.

خدمة الكتاب التفاعلي.

خدمة تعليمية مجانية.

خدمة التقييم الذاتي.

خدمة التعلم الذاتي.

خدمة المشاركة.

خدمات منصة العين للمعلمين

كما يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية للمعلمين، منها

خدمة المشاركة.

خدمة تعليمية مجانية.

خدمة المحتوى التفاعلي.

خدمة الكتاب التفاعلي.

خدمة مجتمعات التعلم.

خدمة التحضير للدروس.

خدمة بنك الأسئلة.

خدمات منصة العين لأولياء الأمور

تبرز خدمات منصة عين للآباء والأمهات فيما يلي

خدمة تعليمية مجانية.

خدمة إنشاء اختبار للأطفال.

خدمة الكتاب التفاعلي.

خدمة المحتوى التفاعلي.

خدمة مجتمعات التعلم.

تطبيق قارئ الباركود المناهج

يعد تطبيق قارئ الباركود الخاص بالمناهج من أهم البرامج في حديثة والتي تتيح للطالب قراءة كود QR لسهولة الوصول إلى المناهج الحديثة، وكذلك فتح الروابط المتعلقة بالكتب المدرسية، ويمكنك تحميل هذا التطبيق باتباع ما يلي خطوات

للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android يمكن تنزيل التطبيق.

بالنسبة للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام IOS يمكنك تنزيل التطبيق.

رابط الدرس الرقمي انجليزي

رابط درس اللغة الإنجليزية الرقمي هو أحد الروابط التي لها أهمية كبيرة للطالب في جميع المستويات الأكاديمية، حيث يتيح للطالب دراسة المواد المدرسية إلكترونيًا بعد مسح الكود المخصص لكل درس للحصول على المعلومات بشكل سهل وسهل طريق. يمكن الوصول إلى رابط الدرس الرقمي باللغة الإنجليزية من خلال الرابط التالي” من هنا“.

وفرت منصة عين الاثرائية في المملكة العربية السعودية لكل الطلبة بكافة المراجل الدراسية والتعليمية الدرس الإلكتروني والتي يعتبر كتاب رقمي يدرس بشكل الكتروني لتوفير الوقت والجهد للطلاب بالسعودية والتي يتم إجراء المسح الباركود لسهولة الوصول الى المناهج الدراسية وبالتالي فان منصة عيث الإثراء قدمت الكثير من الخدمات للطلبة وأولياء الامور والمعلمين المذكورة بالاعلى.